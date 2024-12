“Están muertas. para mí, estas conversaciones están muertas” . Con esta frase Donald Trump le anunció al mundo el fin de semana pasado que no asistiría a la reunión secreta que él mismo planteó con los talibanes en Camp David, una de las residencias presidenciales a las afueras de Washington.

John Bolton no va más como asesor de seguridad nacional

Trump aseguró que no podía “perdonar ni dialogar” con los perpetradores del atentado de hace dos semanas en Kabul, en el que murieron 12 personas, entre ellas un soldado estadounidense.

Como es usual en su presidencia, la noticia tomó por sorpresa a los talibanes, a los medios de comunicación e incluso a algunos de sus consejeros personales, que no sabían nada de unas conversaciones de paz con los miembros del grupo terrorista y que mucho menos esperaban un tuit para anunciar su final.

La Casa Blanca adelantaba conversaciones para salir de Afganistán. Pero ante un atentado en Kabul, Trump las echó por la borda.

En otras circunstancias hubiera sido un pretexto; pero las cosas pintaban mal desde mucho antes. Al Gobierno de Afganistán nunca lo invitaron al diálogo y a los talibanes no les exigieron un cese al fuego. Por el contrario, el delegado especial de Washington, Zalmay Khalilzad, llevaba casi un año reuniéndose con los dirigentes talibanes en Doha (Qatar) sin resultado concreto y sin acuerdo alguno, solo la promesa de retirar 5.000 de los 14.000 soldados norteamericanos de Afganistán.

Precisamente, ese punto molestaba a John Bolton, el consejero de Seguridad Nacional que pagó su discrepancia con su despido el lunes por la mañana. Una vez más, Trump le informó a Bolton por Twitter que le estaba buscando reemplazo.

El presidente no se anda con rodeos, quien lo cuestiona debe irse; los dos consejeros anteriores también lo entendieron a las malas.

Lo paradójico esta vez es que muchos respiraron de alivio con su salida. John Bolton, un republicano clásico, de línea dura, y defensor de las intervenciones militares de Estados Unidos en el mundo, le dijo muchas veces no al mandatario. Nunca estuvo de acuerdo con las conversaciones con Kim Jong-Un ni con los intentos de mediar con Vladimir Putin, Hasán Rohaní o Recep Tayyip Erdogan, ni con su deseo de retirarse de los conflictos.

De hecho, algunos funcionarios de la Casa Blanca les revelaron a los diarios que Bolton sostuvo acaloradas discusiones con el presidente por sus decisiones en política exterior, a las que consideraba débiles y laxas con los dictadores.

Jorge Yarce Tamayo, director del Centro de Estudios Políticos e Ideológicos de la Universidad Central, le dijo a SEMANA que la diferencia es que “Donald Trump no es un belicista, sino un vociferador. Alardea con la fuerza, pero no está dispuesto a utilizarla. Al contrario, Bolton defiende el imaginario de que Estados Unidos debe establecer el equilibrio mundial. Recibir a los talibanes en su propia casa debió ser un oprobio para él. Un republicano de cepa no negocia con terroristas”.