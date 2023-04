Al menos 60 niñas fueron envenenadas en un colegio de Irán; ya van varios episodios similares desde diciembre

Al menos 60 niñas más han sido envenenadas en el colegio Hayar, en la provincia iraní de Juzestán, en el oeste de Irán, y hay noticia de muchos casos recientes en al menos otros tres centros educativos del país. Desde diciembre se han multiplicado estos casos de envenenamiento, coincidiendo con la participación de mujeres en protestas políticas.

Este sábado a primera hora, desde el colegio Hayar dieron un aviso por varios casos de intoxicación, informa la agencia de noticias iraní Ilna. En total, 60 niñas fueron atendidas tras ser trasladadas por sus familias, de las cuales 20 confirmaron síntomas por envenenamiento, informa la emisora Radio Farda, filial en farsi de la radio estadounidense Radio Liberty.

Por otra parte, el Consejo de Coordinación de las Organizaciones Sindicales de Educadores de Irán y la organización de Derechos Humanos Heh Ngav han denunciado nuevos casos de envenenamientos en colegios femeninos en centros como un colegio de Ardabil o dos centros educativos femeninos de la ciudad de Naqdé.

El Ministerio del Interior iraní anunció el martes los primeros arrestos en el marco de la investigación por una serie de intoxicaciones que afectan desde hace tres meses a numerosas estudiantes. - Foto: Getty Images

Los primeros envenenamientos se denunciaron en diciembre en una escuela ubicada en Qom, capital de la provincia homónima, pero desde entonces se han extendido a otros puntos del país, coincidiendo con las protestas por la muerte bajo custodia de la kurdo-iraní Mahsa Amini por no llevar bien puesto el velo.

Tanto el líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei, como el presidente, Ebrahim Raisi, han considerado estos incidentes parte de una conspiración orquestada desde el extranjero. Las alumnas sufren principalmente problemas respiratorios, náuseas y mareos.

Jamenei ha manifestado que los envenenamientos son “un crimen imperdonable” y ha abogado por “castigos duros” contra los responsables de estos sucesos, que han desatado una importante alarma a nivel nacional.

El Parlamento iraní ha puesto en marcha una investigación y este viernes su máximo responsable, Hamid Kazemi, ha emplazado a las niñas a cuidarse.

Amnistía Internacional solicita la liberación de menores de edad detenidos en medio de las protestas iraníes

A través del informe Irán: personas menores detenidas sometidas a flagelación, descargas eléctricas y violencia sexual en represión brutal de las protestas, Amnistía Internacional se pronunció sobre las torturas por las cuales han sido víctimas menores de edad en el marco de las protestas en Irán.

La entidad internacional expuso detalles de los menores de 12 años que han sido detenidos. “Los servicios de inteligencia y las fuerzas de seguridad iraníes han cometido espantosos actos de tortura como palizas, flagelación, descargas eléctricas, violaciones y otros actos de violencia sexual contra manifestantes menores de edad de tan solo 12 años para acabar con su participación en protestas en todo el país”, declaró Amnistía Internacional.

Las protestas en Irán siguen, a pesar de la represión de la policía y el gobierno - Foto: AFP / Geoff Robins

Desde que comenzaron las investigaciones de Amnistía Internacional sobre la brutal represión del levantamiento por las autoridades iraníes, la organización ha documentado con detalle los casos de siete menores. Obtuvo testimonios de las víctimas y sus familias, así como otros testimonios sobre torturas generalizadas a decenas de niños y niñas de 19 testigos presenciales: dos abogados y 17 personas adultas que estaban recluidas junto con las personas menores. Las víctimas y los testigos entrevistados eran de provincias de todo Irán, incluidos Azerbaiyán Oriental, Golestán, Kermanshah, Jorasán Razaví, Juzestán, Lorestán, Mazandarán, Sistán y Baluchistán, Teherán y Zanyán.

La investigación expone los métodos de tortura empleados por la Guardia Revolucionaria iraní, la fuerza paramilitar Basij, la Policía de Seguridad Pública y otras fuerzas de seguridad y de inteligencia contra niños y niñas bajo custodia para castigarlos, humillarlos, y obtener confesiones forzadas.

Diana Eltahawy, directora general de la organización para Oriente Medio y el norte de África, señaló que “agentes estatales iraníes han arrancado a niños y niñas de sus familias y los han sometido a atrocidades inimaginables. Es aberrante que funcionarios hubiesen ejercido este poder de forma criminal contra menores vulnerables y asustados, infligiéndoles un dolor intenso y angustia tanto a ellos como a sus familias, y dejándolos con graves secuelas físicas y mentales. Esta violencia contra menores de edad pone de manifiesto una estrategia deliberada para aplastar el vibrante espíritu de la juventud del país e impedir que reclamen libertad y derechos humanos”.

Un retrato de Mahsa Amini durante una manifestación que pide un cambio de régimen en Irán luego de la muerte de Amini, una joven que murió después de ser arrestada en Teherán por la notoria "policía de la moralidad" de Irán. (AP Photo/Cliff Owen, File) - Foto: AP

Adicionalmente, les solicitó a las autoridades poner en libertad a los menores de edad detenidos, quienes solo protestaron de manera pacífica y no son responsables de ningún delito. A pesar de que la entidad es consciente de que no habrá una investigación imparcial en Irán, pidió el apoyo de los Estados para que ejerzan una jurisdicción internacional sobre las autoridades, a quienes señalan de “ser responsables penales de crímenes de derecho internacional, incluida la tortura de menores manifestantes”.

En el documento, Amnistía Internacional reveló algunos testimonios de los menores de edad privados de la libertad, manteniendo el anonimato. Uno de estos narró lo siguiente: “Me obligaron a decir lo que querían porque me violaron con una manguera. Me agarraron la mano y pusieron por la fuerza mis huellas digitales en los documentos”.

*Con información de Europa Press.