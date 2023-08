Así es el infierno que viven las familias de los colombianos encarcelados por el gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Denuncian irregularidades y capturas ilegales

Los hechos por los cuales han sido capturados no están claros para algunos familiares. Por ejemplo, a Alejandra Salazar le dijeron que su hijo, Santiago Bolívar, fue detenido porque no tenía la factura de su teléfono móvil. “Sé que se encuentra en el penal de Izalco, pero no tengo ni idea de si él está enfermo, o de si come o si tiene un lugar donde dormir”, cuenta.

“Alcanzó a estar 15 días en el país, me llamó el 11 de enero a saludarme en la mañana y ya no volví a saber más nada de él. Yo he recibido llamadas anónimas, en las que me han dicho que mi hijo está detenido. Me he comunicado con la Fiscalía de El Salvador y la Embajada de Colombia allá, pero ellos dicen no tener conocimiento de él”.