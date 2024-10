Así se falsean los índices de contaminación en ciudades europeas

No es el único caso

Niveles especialmente elevados en Europa central y sudoriental

De hecho, los vehículos diésel vendidos como coches nuevos hasta 2020 no cumplen los límites prescritos en las carreteras europeas y no han sido adaptados por los fabricantes. De media, los coches diésel más antiguos emiten unas cinco veces más óxidos de nitrógeno que los límites fijados por la UE. Esto afecta especialmente a los ciudadanos de Europa Central y Sudoriental, donde circulan muchos vehículos diésel antiguos.

Estados, obligados a proteger la salud de sus ciudadanos

“Las autoridades creen que siempre tienen razón”

En Bulgaria, según Ivaylo Hlebarov, de Za Zemiata, las autoridades aún no han reaccionado públicamente a las revelaciones de su organización. “En algunos casos en los que les hemos confrontado con nuestras mediciones, han dicho que no son adecuadas como valores de referencia”, afirma Hlebarov. “Las autoridades parecen pensar que siempre tienen razón. Pero, a menudo, no es así. Tienen que ser más abiertas. Pero si no hay voluntad política para ello, lo único que podemos hacer es aumentar la presión”.