Autora del libro ‘Cómo asesinar a tu esposo’, enjuiciada por la muerte de su pareja

Una escritora que tituló su obra Cómo asesinar a tu esposo está siendo juzgada en Estados Unidos por la muerte a su esposo.

Este caso tiene todas las características de un clásico de la ficción detectivesca: un enorme pago del seguro, un sospechoso impecable que alega sufrir de amnesia, un arma desaparecida e imágenes de vigilancia que parecen haber capturado al culpable con las manos en la masa.

Pero para la novelista Nancy Crampton Brophy no se trata de la trama de su último libro, sino de la vida real en un tribunal de Oregón.

La autora de la saga titulada Wrong Never Felt So Right (Lo incorrecto nunca sintió tan bien, NDLR), que incluye The Wrong Husband (El esposo equivocado) y The Wrong Lover (El amante equivocado), está acusada de disparar a Daniel Brophy con una pistola cuyo cañón, ahora desaparecido, compró por eBay.

Los fiscales afirman que la escritora, de 71 años, tenía dificultades para pagar su hipoteca, pero mantenía varias pólizas de seguro de vida por las que cobraría un total de 1,4 millones de dólares en caso de que su marido falleciera.

“Me va mejor financieramente con Dan estando vivo que con Dan muerto”, dijo cuando subió al estrado en Portland esta semana, informó el diario The Oregonian.

“¿Te preguntaría dónde está la motivación? Un editor se reiría y diría: ‘Pienso que necesitas trabajar más en esta historia, tienes un gran agujero en ella’”.

El fiscal Shawn Overstreet dijo que imágenes tomadas por cámaras de seguridad demuestran que la minivan de Crampton Brophy estaba a las afueras del Instituto Culinario de Oregón el 2 de junio de 2018 a casi la misma hora que su esposo fue asesinado en uno de los salones de clase.

“Usted estuvo allí al mismo tiempo que alguien resulta estar disparándole a su esposo (...) con el mismo tipo de pistola que usted posee y que ahora está misteriosamente desaparecida”, dijo.

Crampton Brophy aseguró al tribunal que no tiene recuerdos de haber estado allí, aunque reconoce que debió haber estado, insistiendo en que las imágenes de la cámara de seguridad la muestran en la zona porque estaba manejando mientras buscaba inspiración para una historia.

“Este no es un hombre al que le habría disparado porque tengo un problema de memoria. Me parece que si le hubiese disparado, sabría cada detalle”.

Daniel Brophy, de 63 años, fue encontrado muerto esa mañana por estudiantes que se preparaban para clase. Fue baleado dos veces.

Investigadores dicen que el cañón de la pistola Glock usada en el asesinato fue comprado por el sospechoso en eBay. La pieza, que contendría pistas forenses condenatorias, no ha sido recuperada a pesar a una búsqueda exhaustiva de la policía.

Crampton Brophy admite haber comprado una pistola Glock que, según dice, era para que su esposo se protegiera cuando fuese a buscar hongos en el bosque, pero dice que el cañón desaparecido fue comprado como parte de la investigación para una novela inconclusa.

“Había una gran separación entre lo que era para escribir y lo que era para protección”, dijo al tribunal, reportó The Oregonian.

Los fiscales indican que Crampton Brophy, cuyo libro How To Murder Your Husband (Cómo asesinar a tu esposo) sigue disponible en línea y cuyos libros pueden comprarse en Amazon, estaba enfrentando la ruina financiera antes de la muerte de su esposo, pero siguió pagando diez seguros de vida diferentes.

Allí discute métodos y motivaciones para deshacerse de un cónyuge no deseado, incluyendo ganancias económicas y el uso de un arma de fuego, aunque apunta que las armas son “ruidosas, sucias y requieren cierta habilidad”.

“Pero lo que sé sobre el asesinato es que cada uno de nosotros lo lleva dentro de sí cuando se le empuja lo suficiente”, se lee.

*Con información de AFP.