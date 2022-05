“Por favor no me maten”: el pedido entre lágrimas que hace diputado de Antioquia al ser amenazado tres denunciar a Daniel Quintero

Tras conocerse la decisión de la Procuraduría General de la Nación que ordena la suspensión del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, dos funcionarios -entre ellos el alcalde encargado Juan Camilo Restrepo y el diputado de Antioquia por el partido Dignidad Colombia Luis Peláez- han denunciado amenazas en su contra.

En conversación con SEMANA, el diputado de oposición aseguró que este jueves 12 de mayo en horas de la noche recibió un mensaje de texto en su cuenta de Instagram en que lo trataban de “sapo, te vamos a callar”. Según él, todo tiene relación con la queja que impuso ante la Procuraduría por la presunta participación política del hoy suspendido alcalde.

Por la queja ante la procuraduría general de la nación en contra del Alcalde Suspendido @QuinteroCalle acabo de recibir una amenaza de muerte. Le pido a las instituciones del estado proteger mi vida. Increíble que esto pase con los que dicen ser el cambio por la vida 😭 — Luis PELÁEZ (@luispelaezj) May 13, 2022

“La amenaza es obviamente por la denuncia disciplinaria contra Daniel Quintero”, recalcó Peláez, quien resaltó que hace más de 2 años no recibía un ultimátum, cuando lo amenazaron por denunciar un caso de presunto robo de tierras en el gobierno del exgobernador de Antioquia Luis Pérez.

En aquella ocasión, fue víctima de un atentado en el que su camioneta recibió nueve tiros en una vía del municipio de Yolombó, Antioquia. Tras el ataque se dedicó a ejercer control político sobre la administración actual, pues según manifiestó, “muchos de los que se robaron Antioquia en su momento trabajan en la alcaldía de Quintero”.

Peláez fue citado por la Procuraduría para una ampliación y rectificación de la denuncia. “Por eso me quieren matar (...) porque voy a ampliar la queja con todos los gastos que tuvieron en toda esa parafernalia que hicieron en la Alpujarra”, expresó.

El caso ya está en manos de la Fiscalía y se encuentra bajo reserva confidencial para rastrear la IP en busca de las personas responsables.

Entre tanto, Peláez también se refirió al controvertido estratega político, Amauri Venegas Chamorro. “Hay que tener claro que hay un personaje oscuro al lado de Quintero que es Chamorro, encargado de hacer publicidad negra y hacer perfiles falsos (...) una estrategia de silenciar los enemigos y de los que hablan mal”, comentó.

Aunque el funcionario cuenta con medidas de protección, en medio de lágrimas hace una sola petición: “Yo soy de Puerto Berrío, Antioquia viví y he vivido toda la vida frente a la violencia, lo único que pido es que no me maten, ni le hagan nada a mi familia”.

Amenazas contra el alcalde encargado

El alto Comisionado para la Paz, Juan Camilo Restrepo, no lleva 24 horas al frente de la Alcaldía de Medellín y ya alertó sobre presuntas intimidaciones violentas que le han llegado a través de redes sociales.

La denuncia pública la emitió luego de tomar posesión en la tarde de este jueves 12 de mayo en la Notaría 11 de la ciudad, a raíz de la suspensión provisional que le impuso la Procuraduría a Daniel Quintero, por supuestos actos que lo involucrarían en participación política.

Al parecer, desde que el presidente Iván Duque le delegó las funciones temporales en la capital antioqueña, los mensajes amenazantes le empezaron a llegar en contra suya y de su familia.

“Hay elementos adversos, pero las adversidades son las que forjan el carácter de los líderes y las sociedades. Las amenazas en las últimas horas se han incrementado. No me van a amilanar, no me perjudican las amenazas”, comentó el mandatario encargado.

SEMANA conoció que la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá ya tiene en el radar la denuncia que el mismo Juan Camilo Restrepo comunicó en una reunión que tuvo con los principales mandos militares de la ciudad. En efecto, las autoridades activaron una investigación para rastrear de manera oportuna a los emisores.