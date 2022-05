Jorge Enrique Robledo pide seguridad para el diputado Luis Peláez tras amenazas de muerte

El jueves 12 de mayo, el diputado de Antioquia, por el partido Dignidad, Luis Peláez denunció que fue víctima de amenazas de muerte. Los hechos los hizo públicos en sus redes sociales.

“Por la queja ante la Procuraduría General de la Nación en contra del alcalde suspendido Daniel Quintero Calle, acabo de recibir una amenaza de muerte. Le pido a las instituciones del estado proteger mi vida. Increíble que esto pase con los que dicen ser el cambio por la vida”, trinó el diputado.

En un segundo trino, Peláez escribió: “yo creo en este país, en nuestra gente. Hago investigaciones, control político a los corruptos, denunció lo que considero que está mal, no pido que me escuchen, ni que me crean. Lo único que pido es ¡No me maten! Ni le hagan daño a mi familia”.

La alerta emitida por Luis Peláez, motivó mensajes de respaldo por parte de sus seguidores. “Solidaridad, diputado, cuídese mucho y no vaya a exponerse más, esa gente está ardida y puede hacerle cualquier cosa, su vida y su integridad son muy valiosas, ojalá @PoliciaColombia @FiscaliaCol y @UNPColombia le den la protección necesaria”, escribió el usuario de Twitter Sebastián Ávila.

“Solidaridad ante todo, para usted y su familia, pero me parece muy grave que usted señale inmediatamente a una campaña política, ¿tiene evidencias contundentes de sus señalamientos? De lo contrario, sería irresponsable de su parte esas afirmaciones”, comentó @fabian_atc2.

“Señor Luis, estas amenazas no deben subestimarse. Usted y su familia deben tomar las medidas que sean necesarias para salvaguardar su integridad. Desde orillas distintas no olvide que la solidaridad no debe tener color ni corriente política para ayudar. Bendiciones y cuídese”, expresó @RobledoAndrew.

Así mismo, el senador Jorge Enrique Robledo hizo un llamado al presidente Iván Duque para garantizar la seguridad del diputado.

“Con toda seriedad convoco al presidente Iván Duque para que tome las decisiones necesarias y garantizarle la seguridad del diputado antioqueño Luis Peláez, del partido Dignidad, quien ha denunciado la amenaza”, escribió en Twitter el senador Robledo.

Fue víctima de un atentado en 2019

En octubre del año 2019, el diputado Luis Peláez, quien para ese entonces era candidato a la Asamblea de Antioquia por el Polo Democrático, fue víctima de un ataque después de pasar por el municipio de Yolombó, en el nordeste del departamento.

“Regresábamos de Segovia para Medellín después de estar en un acto de campaña y nos salieron unos tipos armados diciendo que paráramos la camioneta y uno de ellos empezó a disparar; tenían una barricada para frenar la camioneta con piedras y otras cosas. Estaba muy oscuro y llovía. Los esquivamos y dispararon a la llanta delantera y la estallaron. Nosotros continuamos y nos resguardamos en una finca”, le dijo el diputado a SEMANA.

Después de que lograron esconderse, llamaron a la Policía, que se demoró más o menos una hora en llegar al lugar de los hechos; eran solo dos hombres en una moto que tuvieron que tomar todas las precauciones necesarias debido a la delicada situación de seguridad que vive desde hace años el nordeste; minutos después llegó otra patrulla.

“Ante estos hechos reiterativos quiero dejar constancia de que he sido víctima de amenazas desde hace más seis meses debido a las graves denuncias que he realizado de corrupción en el departamento de Antioquia. De todo ello ha tenido conocimiento la Unidad Nacional de Protección UNP. Pese a estas acciones criminales contra mi vida, hace tan solo tres días, se me informó mediante resolución que no tengo riesgo alguno y que consecuentemente no me brindarían esquema de seguridad”, escribió Peláez en un comunicado emitido en 2019, poco después del ataque.