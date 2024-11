"No me entusiasma un posible escenario en el que todo se reduzca a Donald Trump y su nostalgia por el orden social de los ‘50 y Bernie Sanders y su nostalgia por las políticas revolucionarias de los ‘60" , comentó Buttigieg.

" [ Obama ] no sugirió que hubiese nada positivo sobre Cuba (...) reconoció el tema de la esperanza de vida, pero, y déjenme ser claro, nunca alabó a un régimen autoritario", dijo Biden.

Biden, quien hasta ahora no ha logrado buenos resultados en las primarias, fue el primero en atacar a Sanders. Foto: REUTERS

Pete Buttigieg recibió una ronda de aplausos al confrontar a Sanders sobre sus comentarios acerca del comunismo de Castro. Foto: Getty Images

"Esto se trata del año 2020", añadió. "No vamos a sobrevivir o tener éxito, y ciertamente no vamos a ganar reviviendo la Guerra Fría, y no vamos a ganar esos puestos clave en el Senado y en la Cámara si quienes compiten por los escaños tienen que explicar por qué el candidato del partido demócrata está diciéndole a la gente que mire el lado bueno del régimen de Castro".

¿Qué dijo Sanders sobre Cuba en la polémica entrevista?

En una entrevista con el programa 60 Minutes el domingo Sanders fue increpado sobre comentarios positivos sobre Cuba que hizo en la década de 1980. El programa mostró un clip de video de esa época que mostraba a Sanders diciendo que Castro "educó a los niños, les dio cuidados de salud, transformó totalmente la sociedad".