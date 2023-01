Captura de Ovidio Guzmán en Culiacán: AMLO explicó las diferencia en los operativos de 2019 y 2023

- Foto: CEPROPIE via AP File y Reuters

- Foto: CEPROPIE via AP File y Reuters

Gran expectativa había generado entre los habitantes de México la habitual rueda de prensa matutina que entrega el presidente de ese país, Andrés Manuel López Obrador, quien este viernes, 6 de diciembre, en compañía de su equipo de Gobierno, hizo referencia al operativo que permitió dar con la captura del narcotraficante Ovidio Guzmán, el pasado jueves.

En medio de su intervención, y tras la entrega de detalles de la captura por parte del secretario de Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, Andrés Manuel López Obrador fue indagado por las razones por las que en 2019, pese a la captura del mismo narcotraficante, le había dejado en libertad, y los factores que hacen de esta recaptura, un escenario diferente.

Sobre el particular, el presidente se refirió a que, en esta oportunidad, se abogó porque se cumpliera su directriz de “que se recurra más a la inteligencia y menos a la fuerza”, advirtiendo que se buscó salvaguardar las vidas humanas y el respeto a los derechos humanos.

“Se habló mucho de Culiacán, así en general”, cuestionó el mandatario, recordando que el operativo realmente se desarrolló en un distrito llamado Jesús María, ubicado a cerca de 45 kilómetros de esta ciudad, e incluso en una orilla de dicha localidad, lo que buscaba que el impacto del operativo fuera el menor posible sobre la población. “El riesgo era menor”, precisó.

En ese sentido, AMLO se refirió también al operativo adelantado en 2019, advirtiendo que en aquella ocasión, el operativo se desarrolló en plena ciudad de Culiacán y ocurrió en una hora de alta afluencia de pobladores en las calles: “las tres de la tarde”.

“Era otra situación plenamente distinta”, argumentó AMLO, recordando que en 2019, su decisión de dejar nuevamente libre a Ovidio Guzmán; hijo del reconocido capo ‘Chapo’ Guzmán, respondió a un interés de evitar poner en riesgo vidas humanas en medio de eventuales represalias por parte del grupo armado.

Así, AMLO apuntó que si bien tras el operativo que permitió la recaptura del narcotraficante el pasado 5 de enero se presentaron robos y quemas de vehículos estas no representaron mayor gravedad. “No fueron agresiones directas, agresiones a la ciudadanía fueron pocas”, explicó el político.

AMLO también exaltó el comportamiento de la ciudadanía en este nuevo operativo, advirtiendo que en parte, la ocurrencia de pocas afectaciones sobre la población, respondió a la prevención misma tomada por los habitantes de la zona, quienes atendieron el llamado del gobernador de la zona, quien desde primeras horas, e incluso desconociendo la magnitud del operativo y el objetivo de este, llamó a “permanecer en las casas”.

Un camión se incendia en una calle de Culiacán, estado de Sinaloa, el jueves 5 de enero de 2023. Las fuerzas de seguridad mexicanas capturaron a Ovidio Guzmán, un presunto narcotraficante buscado por Estados Unidos y uno de los hijos del exjefe del cartel de Sinaloa, Joaquín “El Chapo”. (AP Photo/Martin Urista) - Foto: AP

“La gente hizo caso y eso ayudó mucho. Quedaron vacías las calles y esto ayudó para hacer un seguimiento y poder seguir actuando”, dijo López Obrador.

Al ser interpelado por la existencia de un eventual apoyo de agencias de Estados unidos en el operativo para la captura de alias ‘El ratón’; apodo con el que es conocido el detenido capo, AMLO señaló que el operativo fue autónomo por parte de las autoridades de su país, advirtiendo incluso que fue “de rutina”.

En la rueda de prensa, AMLO señaló que el eje de su estrategia en contra de la delincuencia se ha centrado más que en las acciones violentas, en las acciones preventivas para evitar que las personas tengan que, ante la falta de oportunidades, encontrar una salida a su situación vinculándose a la delincuencia.

¿Cómo está Sinaloa este viernes?

Tras los hechos del pasado jueves, referida a los bloqueos de vías, incineración de vehículos e incluso disparos en contra de una aeronave en el aeropuerto internacional de Culiacán, el presidente de México confirmó que se mantendrá un importante número de miembros de las autoridades en las calles en busca de mantener el orden ya restablecido, abogando esencialmente por la seguridad de los ciudadanos.

“Hay calma en las últimas horas. Hablé con el gobernador y él me menciona que no hay bloqueos y que ya están quitando todos los carros incendiados”, precisó AMLO, advirtiendo que hay algunas zonas en las que se sigue trabajando para terminar el retiro de los escombros.

Miembros del cártel de Sinaloa realizan quema de vehículos en medio de bloqueos en retaliación por captura de Ovidio Guzmán. - Foto: Riodoce via REUTERS

¿Es el operativo de captura de Ovidio Guzmán un ‘regalo’ por la visita de Biden en los próximos días?

Al ser indagado por el particular, López Obrador señaló que tras lo ocurrido hay muchas especulaciones, pero aclaró que desde el Gobierno de su país se actúa con autonomía.

Sobre el particular, AMLO citó que en 2019, cuando decidió regresar a la libertad a Ovidio Guzmán, en medio del llamado ‘Culiacanazo”, recibió una llamada del entonces presidente de Estados Unidos: Donald Trump, quien le ofreció apoyo ante las eventualidades que ello podría representar.

“Yo le respondí, le agradecí y le dije que era un asunto nuestro y que nosotros íbamos a enfrentarlo, a resolverlo”, recordó AMLO, citando un caso más en el que también rechazó el apoyo logístico de Estados Unidos.

El balance final

En su presentación durante la rueda de prensa, el general Luis Crescencio Sandoval entregó algunas cifras del balance de las operaciones y los hechos adelantados el pasado jueves en Sinaloa.

Así, este precisó que en total, incluido Ovidio Guzmán, se presentaron 21 capturas de miembros del denominado Cártel del Pacífico, mientras que también se dio de baja a 19 personas pertenecientes a la agrupación armada.

En el operativo, el Ejército de México logró la incautación de importante material de intendencia que estaba en posesión de los delincuentes como 4 fusiles Barret; 4 ametralladoras; 26 armas largas; 2 armas cortas; 111 cargadores abastecidos con munición; 2 chalecos antibalas; cerca de 600 balas de diferentes calibres, a los que se suman algunos vehículos.

En medio del operativo, también se alcanzó, según el reporte de las autoridades, la incautación de 1,4 kilogramos de marihuana; 150 grs de cocaína, y 6 bolsas de pastillas de fentanilo.

El balance además habla del número de agentes oficiales del orden que perdieron la vida; al menos 5, y los que resultaron heridos.

En rueda de Prensa desde la Presidencia de México, altos funcionarios presentaron el balance sobre el operativo que permitió la captura de Ovidio Guzmán en Culiacán. - Foto: Foto: Captura de pantalla video YouTube/ Andrés Manuel López Obrador

Video fake

A través de las redes sociales, con ocasión de la captura del Ovidio Guzmán, y en medio del caos generado en ciudades como Culiacán y Mazatlán, circuló un video en el que se advertía que, ante la necesidad de atención médica para sus secuaces hombres armados habían irrumpido en un hospital para secuestrar a médicos.

No obstante, y pese a que varios medios hicieron eco de la situación compartiendo el video, este resultó siendo falso; situación que incluso se evidenció en algunos elementos y situaciones presentadas en el supuesto video de denuncia; uno de ellos el acento de quienes hablaban.

Hombres armados entran a un hospital de Culiacán.



45 años y jamás me había tocado ver tanta descomposición y tanta impunidad en el país a la vista de todos.



¿Obrador?



Seguro cagado por la gente de #Ovidio después de su captura.pic.twitter.com/9CKpXpjzhT — אלפא ואומגה (@lx_carlos_xl) January 5, 2023

En ese mismo sentido, y con ocasión de la captura de Ovidio Guzmán, a través de las redes sociales circuló el video de la primera captura del narcotraficante, presentándose en algunas ocasiones como si hubiese sido del operativo del pasado jueves.

Sobre el particular, es importante recordar que, según los detalles presentados por las autoridades, Guzmán fue interceptado cuando se movilizaba en una camioneta, a diferencia del escenario mostrado en el video que circula a través de las redes sociales, donde se le ve cuando es abordado en un apartamento. Frente al particular, también es importante notar el cambio de apariencia de Guzmán, pues actualmente luce barba, y en aquel entonces, en 2019, no tenía vello facial.