Centro Carter presentó actas publicadas por la oposición de Venezuela ante la OEA

“Estas actas son elementos clave. Acabo de recibir los originales que se me envió por correo internacional. Se trata de actas originales de Venezuela que tienen un código QR, que es significativo y que les permiten a los testigos de miles de mesas recabar información de manera sistemática de los datos originales elaborados por el CNE ”, dijo la analista.

“Este es un punto clave, el sistema de votación es electrónico, pero tiene pruebas en papel de lo que informan las máquinas electrónicas, y esto es lo que recolectaron miles y miles de testigos, no solamente de la oposición, también del partido gubernamental que cuenta con la misma información ”, agregó Lincoln.

María Corina Machado, líder de la oposición, no tardó en reaccionar a la presentación de Lincoln en la OEA y aseguró: “Centro Carter presenta actas originales que representan la prueba física de la victoria de Edmundo González, durante su presentación en el Consejo Permanente de la OEA”.

“Las empresas monitorean y saben cuando hay denegaciones de servicio (jaqueos) y no hubo una esa noche”, explicó el miércoles Lincoln en una entrevista desde Atlanta, Estados Unidos. “La transmisión de la data de votación es por línea telefónica y teléfono satelital y no por computadora. No han perdido data”, insistió.