Canciller Murillo aseguró ante el Senado que “hay serias dudas de legitimidad y legalidad” en las elecciones de Venezuela

Petro: “si no hay actas, no hay reconocimiento”

“Un país bajo sanción económica no es libre para votar y todo lo que se había hablado en México, en Barbados, en la misma Colombia, para que pudieran ocurrir unas elecciones libres, pues no ocurrió”, dijo el mandatario en una clara referencia a Venezuela.

Y agregó Petro en la entrevista: “Ahora estamos más bien entrampados en lo que sigue, porque ante ese hecho tienes una oposición que se siente gobierno pero no está en el gobierno y un gobierno que no dejó ver las actas, como usted bien dice, que no pueden legitimar las elecciones”.