El mundo inevitablemente está entrando en una nueva era energética, pues se ha demostrado que la industria extractiva y los combustibles fósiles –como el carbón y el petróleo– ya no son una alternativa viable a largo plazo. Las potencias mundiales buscan con urgencia algún nuevo elemento para satisfacer la demanda energética global y, al parecer, esta los ha llevado a poner en la mira a un lugar en particular: Chile.

Pero no todo lo referente a este proyecto es oro, pues, de acuerdo con Cruz, esta es una política muy amplia que realmente no resuelve nada y deja a Chile en el mismo limbo legal en el que siempre ha estado. “Si me preguntaran hoy cómo hace alguien para explotar litio en Chile, no sabría qué responder”.