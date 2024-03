Colombia responde ante pedido de plantas de coca para el jardín de una duquesa británica

“Aunque tenemos una licencia del gobierno para cultivar coca, hasta ahora no hemos podido conseguir la planta” , dijo la duquesa citada por el diario The Telegraph.

Pese a no haber recibido una solicitud formal, la embajada aseguró que de igual forma la solicitud no había podido ser tenida en cuenta, ya que “la hoja de coca está clasificada como droga Clase A bajo la Ley de Uso Indebido de Drogas del Reino Unido”.

La embajada dijo que la hoja de coca no es cocaína. Es similar a que los cereales no sean whisky y las patatas no sean vodka. “La hoja de coca no equivale a la cocaína.