Concierto de Bad Bunny en Miami: dónde será, a qué hora y cuánto cuesta la boleta para el World’s Hottest Tour

Su nombre de pila es Benito Antonio Martínez Ocasio, un joven de 28 años que no solo ha conquistado los escenarios de su país natal, Puerto Rico, sino que ha hecho historia con sus canciones en diferentes lugares en el mundo.

El conejo malo o Bad Bunny, como le dicen sus seguidores, se encuentra de gira con World’s Hottest Tour en los Estados Unidos, que llega este próximo viernes 12 de agosto y sábado 13 al Hard Rock Stadium en Miami, ubicado en 347 Don Shula Dr, Miami Gardens, FL 33056.

El evento contará con la participación de Alesso, un DJ sueco de 31 años reconocido por canciones como Somebody to Use o I Wanna Know. Y de Diplo, un productor y DJ estadounidense destacado en la industria por canciones como Don’t Forget my Love.

Horarios del evento

Para los dos días de concierto, los estacionamientos se encontrarán abiertos desde las 4:30 p. m. Sin embargo, las puertas del evento estarán habilitadas una hora después, es decir, a las 5:30 p. m. Por ende, el evento oficialmente dará inició a las 7:00 p. m.

¿Cuánto vale la boleta?

De acuerdo con la ubicación que se desee, las boletas tienen un costo desde US$146,50 a US$1.000, siendo esta la mejor ubicación del evento, para el día viernes 12 de agosto. El sábado 13 de agosto, las boletas oscilan entre US$195 y US$994.

Pero si lo que se desea es ocupar una suite o un asiento de lujo para Bad Bunny - World’s Hottest Tour, se debe ingresar a la página de Hard Rock Stadium y diligenciar el formulario respectivo.

Bad Bunny llega con World’s Hottest Tour a los Estados Unidos

Para el mes de agosto, el puertorriqueño continuará dando varios conciertos en ciudades como Chicago, Boston, Nueva York y Washington.

Agosto 18 - Boston: 6:30 p. m. Fenway Park

Agosto 20 - Chicago: 6:30 p. m. Soldier Field

Agosto 23 - Washington 7:00 p. m. National Park

Agosto 27 - Bronx, NY 7:00 p. m. Yankee Stadium

Agosto 28 - Bronx, NY 7:00 p. m. Yankee Stadium

Reacción de Bad Bunny luego de que un ‘fan’ le lanzara un celular en concierto

De acuerdo con lo que se aprecia en las imágenes de un clip que comenzó a circular en las redes sociales, el puertorriqueño se encontraba en el escenario disfrutando con el público presente, por lo que optó por sacar su celular y realizar algunas fotos en compañía de quienes estaban cerca.

Sin embargo, toda la atención de los fans se concentró en una inesperada reacción que tuvo el cantante cuando una persona que estaba en la multitud le lanzó su celular para que se tomara una foto. Bad Bunny estaba concentrado mirando su celular, cuando el otro móvil golpeó su cadera y cayó al suelo.

El artista mueve su cabeza y detalla el objeto, bajándose los lentes que tenía puestos en la cabeza. El latino se agacha, toma el celular y lo tira hacia la parte de atrás del escenario, por lo que muchos asistentes soltaron una risa de sorpresa por la reacción que tuvo.

A pesar de que los presentes creyeron que el cantante se disculparía o tomaría el móvil para regalar la foto, las cosas no resultaron de esta forma y toda la presentación continuó.

En redes sociales fue catalogado como “arrogante” por la actitud que tuvo con aquella persona que lanzó su celular. Además de ser criticado por arrojar el objeto sin permiso. No obstante, hay quienes aplauden que se defendiera de esta manera, ya que el objeto lo pudo haber golpeado peor.