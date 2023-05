Conmovedor: perrita muere a los dos días de perder a su dueña en un accidente; esta es la historia

El ‘amor’ incondicional de los animales hacia los seres humanos se ve reflejado en más de una historia de lealtad, aún durante las adversidades y pese a la incredulidad de algunos. Ese es, por ejemplo, el caso de una perrita que murió dos días luego de que su sueña falleciera en un accidente de tránsito y ha generado conmoción en las redes sociales.

Los hechos ocurrieron en Nuevo León, México, y fueron compartidos por la mamá de una joven, de 22 años, a quien un siniestro vial le apagó los sueños. Su nombre era Alma Adriana y el desenlace de su mascota, poco después del accidente, ha emocionado a cientos de internautas desde que su progenitora confirmó que la mascota también partió.

La joven murió en un accidente automovilístico. - Foto: Facebook / Alma Delia Ocañas Cantu

“Mi niña, tu perrita Camila ya está contigo. No estarás sola, te estará acompañando por siempre. Tu mija, camila, como le decías. Papá Dios, dame la fortaleza en este proceso tan doloroso”, es el mensaje que dejó la mujer en sus redes sociales, junto a la fotografía de su hija en compañía de la canina.

“Nos dejó marcada la vida”

El 8 de mayo, la mujer confirmó que el animal había fallecido de ‘pena moral’, al no poder soportar la tristeza de que su dueña ya no estuviera y dijo que al animal lo habían llevado para que se despidiera de Alma Adriana. Además, afirmó que los ojos de la perrita denotaban una “profunda tristeza” por la prematura partida de la joven.

Según relató la mamá de la mexicana en su cuenta de Facebook, una llamada le cambió su vida para siempre. Hace poco más de una semana, y en horas de la mañana, le confirmaron que había dos víctimas mortales: una de ellas era su propia hija.

Según Infobae, Alma era estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo León y el accidente se produjo cuando se dirigía al plantel educativo con sus amigas. Ese medio precisó que un tráiler chocó con el carro en el que viajaba y que su deceso fue instantáneo.

Según medios locales, el deceso de la joven fue instantáneo (imagen de referencia). - Foto: Stock Depot / Getty Images

El medio Excélsior detalló que, junto a Alma Adriana (quien era alumna de administración) la otra víctima mortal fue identificada como Raquel Guadalupe (estudiante de Contaduría Pública). El conductor del otro vehículo se habría dado a la fuga.

“Nos dejó marcada la vida en donde aún no puedo entender, comprender porqué pasan estas cosas. Me has dejado con el corazón hecho pedazos. Te faltaban muchas metas por cumplir aquí en la Tierra. Como quisiera que hubiese una escalera al cielo y bajaras a decirme: ‘má, ábreme la puerta’. Cómo duele tu ausencia. Mi Dios, dame fortaleza para sobrellevar este gran dolor”, se lee en la publicación.

La respuesta viral de un abuelito

En TikTok se volvió viral la respuesta de un adulto mayor cuando le ofrecieron cambiar su perrita por dinero. El episodio ocurrió en Ecuador y despertó la admiración de miles de personas al mantenerse ‘firme’ en que su animal era más que una mascota y; por ello, no tenía ningún valor monetario.

El adulto mayor prefirió conservar a su mejor amiga a pesar de que estaba dejando ir una suma considerable de dinero. - Foto: Fotograma / 01:00 / TikTok @ernestosalazar038

El señor se dedica al reciclaje y de ahí logra sobrevivir día a día. Cuando le consultaron sobre lo que para él representaba ese animal no vaciló antes de dar su respuesta. “Es mi compañera”, dijo antes de contar que vivía solo. “Tengo tres perritos más, son los hijos de ella (...). Me acompaña hasta donde vaya”, agregó.

El ecuatoriano también agradeció la solidaridad de la gente y; según relató, ha habido personas que no solo le socorren comida a él sino que le entregan concentrado para su fiel compañera. La perrita se la regalaron desde cuando era cachorrita y reiteró que “no la cambiaría” por nada del mundo.