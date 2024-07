Crisis en el Partido Demócrata de cara a las elecciones de noviembre. ¿Reemplazarán a Biden por Kamala Harris?

Según New York Times, Joe Biden está analizando si abandonar su candidatura presidencial

El debate de la semana pasada parece ser el punto de inflexión. Durante meses, el mandatario tuvo episodios en los que se le veía desorientado, trastabillando en los discursos, confundiendo a personas y mostrando que no está al cien por ciento de sus capacidades. Pero contra Trump, se vio lo peor del mandatario, ya que fue prácticamente arrasado sin mucho esfuerzo por su contrincante.

Ahora, con este panorama, la campaña de Biden está haciendo esfuerzos para intentar hacer creer que todo está bien y que más que un estado de salud deteriorado, fue una mala noche del presidente, algo que resulta difícil de creer por los pasados episodios similares. Con la opinión pública volcada en su contra, la campaña da patadas de ahogado para intentar mantenerse en carrera, algo que no se sabe si logrará.

“La dinámica de la política norteamericana es muy peculiar. Veamos lo que pasó con Donald Trump la primera vez que se lanzó y que ganó: muchos decían que no era una candidatura seria, que era un payaso, que estaba sepultado, y al final ganó. Entonces, la campaña no está sepultada, pero sí está gravemente afectada”, dice a SEMANA Enrique Prieto, profesor de Derecho Internacional de la facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

Las encuestas son el mejor medidor para determinar el tamaño del lío en el que está metido el presidente Biden luego del debate contra Trump. Según el sondeo más reciente de The New York Times, la distancia entre el demócrata y el republicano se ha duplicado, pasando de tres a seis puntos: el 49 por ciento elegiría al exmandatario, mientras que el 43 por ciento votaría por una reelección. La ventaja en votantes registrados es mayor, siendo de 49 contra 41 puntos. En toda la campaña, la superioridad del magnate no había sido tan amplia.