Tucker Carlson dice que apoyo de Obama a Biden “no es sincero”: “en privado, le está diciendo a la gente que no puede ganar”

Al presidente Biden, quien a sus 81 años le apunta a la reelección, no se le vio fuerte ante Trump. De hecho, él mismo aceptó que no tuvo “una buena noche” durante el debate del pasado jueves. El actual mandatario y candidato no logró transmitir una visión coherente de su plan de campaña e incluso llegó a forcejear con algunas frases durante su turno de palabra.