Biden define futuro de su candidatura tras difícil debate con Trump y le habla a donantes demócratas: “no tuve una gran noche”

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se dirigió a los donantes del Partido Demócrata durante un evento el sábado, 29 de junio. En su intervención, les solicitó que no le retiren su apoyo pese a su actuación en el debate del pasado jueves contra Donald Trump.

“Entiendo la preocupación por el debate. Lo entiendo. No tuve una gran noche” , expresó el mandatario durante una intervención en un acto de recaudación de fondos recogida por la agencia de noticias Bloomberg .

En este sentido, Biden defendió que “si no creyera que (puede) ganar”, no insistiría en ello. A su vez, reiteró que no tiene planes de retirarse de la carrera electoral.