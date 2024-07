Los demócratas cierran filas en torno a Joe Biden, pese al pobre desempeño que mostró en el debate con Donald Trump

Ninguna figura importante del partido ha roto filas para pedir la renuncia de Biden , y prominentes demócratas, incluidos los expresidentes Barack Obama y Bill Clinton, expresaron su apoyo total en medio de un torrente de dudas de los ciudadanos e incluso un llamado del consejo editorial del New York Times para que dé un paso al costado.

“No se trata de desempeño en términos de un debate, se trata de desempeño en una presidencia”, dijo la representante demócrata Nancy Pelosi, expresidenta de la Cámara de Representantes, al programa “State of the Union” de CNN el domingo.