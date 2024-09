Daniel Sancho, condenado por el asesinato de Edwin Arrieta, ingresó al nuevo centro carcelario en Tailandia con particulares exigencias

Por otro lado, tras el conocimiento del fallo, la defensa de Daniel Sancho pidió a las autoridades locales que no se realice el traslado del ciudadano a la cárcel de Surat Thani, alegando que en el centro de reclusión Koh Samu contaba con mayores beneficios.

En entrevista realizada por el programa con El Confidencial , Javier Casado, actual director de la fundación +34, encargada de brindar asistencia a presos españoles en diferentes países del mundo, señaló: “Es habitual esa petición, ya que hay demasiada gente y no es fácil dormir por el ruido”. Yo he conocido incluso a presos que requieren de antifaces, ya que siempre se duerme con las luces encendidas , lo que complica, y mucho, el descanso”.

En otro punto de la información, el director de la fundación que busca brindar ayuda a los ciudadanos españoles en condiciones de prisión informó que las autoridades del país tailandés no estuvieron de acuerdo con el ingreso del material deportivo debido a los posibles conflictos discriminatorios que podrían generar estos.

El escrito contempla que Sancho fue el autor del crimen, aunque las consecuencias principales de la muerte no pudieron ser plenamente establecidas. Esto último se deduce por los resultados no concluyentes y por la no aparición de partes del cuerpo del colombiano.