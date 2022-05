Donald Trump habría estado de acuerdo con cánticos que pedían ahorcar a Mike Pence

Mark Meadows, quien fue asesor del secretario general de la Casa Blanca cuando Donald Trump era presidente en Estados Unidos, afirmó ante la comisión del 6 de enero de la Cámara que el expresidente le había sugerido que estaba de acuerdo con los cantos de los alborotadores que, al entrar en el Capitolio, gritaban “cuelguen a Mike Pence”.

Así lo hicieron saber desde CNN este miércoles 25 de mayo, cuando el medio de comunicación afirmó que Cassidy Hutchinson, exasistente de Trump, dijo que el expresidente se quejaba de que su vicepresidente había sido llevado a un lugar seguro, mientras los fanáticos simpatizantes de Trump irrumpían el Capitolio.

Por su parte, Taylor Budowich, portavoz oficial de Trump, sostuvo que estas afirmaciones son “filtraciones vagas de la comisión partidista” y que obedecen a una campaña que busca desprestigiar al expresidente de los Estados Unidos, por parte de los sectores demócratas.

“Los estadounidenses están cansados de las mentiras de los demócratas, pero, lamentablemente, es lo único que tienen ellos para ofrecer”, afirmó Budowich, en defensa de Donald Trump.

Por su parte, el diario The New York Times informó que un portavoz de la comisión selecto de la Cámara encargada de investigar la insurrección y los disturbios de los alborotadores del 6 de enero del año 2021 no quiso hablar sobre el tema. Luego de aquellos disturbios en el Capitolio, Donald Trump había manifestado ante sus seguidores: “Mike Pence, espero que defiendas el bien de nuestra Constitución y de nuestro país”.

“Mike Pence no tuvo el coraje de hacer lo que debería haberse hecho para proteger a nuestro país y nuestra Constitución, dando a los estados la oportunidad de certificar un conjunto de hechos corregidos, no los fraudulentos o inexactos que se les pidió certificar previamente. ¡Estados Unidos exige la verdad!” escribió Donald Trump en su cuenta de Twitter, luego de que Pence afirmara que no creía tener autoridad para rechazar los votos del Colegio Electoral.

Luego de los disturbios en el Capitolio, se pudo ver un video en el que un hombre, quien tenía en sus manos un megáfono, le leía al resto de los agitadores el trino mencionado anteriormente que había escrito el expresidente de los Estados Unidos. Luego de esto, la turba logró penetrar los pasillos del Capitolio y gritaron una y otra vez “Cuelguen a Mike Pence”.

Trump pagó multa por USD 110.000 por “obstruir” investigación fiscal en Nueva York

El expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, pagó USD 110.000 de multa por “obstruir” una amplia investigación por fraude fiscal llevada a cabo desde 2019 por la justicia del estado de Nueva York, anunció este viernes un vocero.

Trump fue condenado el 25 de abril por la Corte Suprema en Nueva York a pagar USD 10.000 diarios mientras rechazara entregar documentos contables y fiscales en el marco de una investigación civil dirigida por la fiscal general del Estado, Letitia James, contra el grupo familiar Trump Organization.

“El 19 de mayo, Donald Trump pagó USD 110.000 a la oficina de la fiscal general”, anunció el viernes en un correo un vocero de Letitia James, magistrada electa del Partido Demócrata. James y el multimillonario republicano libran desde hace meses una dura batalla.

El 17 de febrero, la fiscal obtuvo una orden de parte de un juez de Nueva York para que Trump y sus hijos, Donald Jr. e Ivanka, testificaran bajo juramente en el marco de la investigación en la que se sospecha de prácticas fiscales “fraudulentas”. Una decisión que apelaron los Trump, quienes acusan a James de “cacería de brujas política”.

Pero la justicia neoyorquina también reclamó rendir cuentas y presentar documentos contables y fiscales de la organización Trump antes del 31 de marzo. Frente al rechazo de Trump, James obtuvo el 25 de abril que fuera condenado por “obstrucción”.

El 6 de mayo, sin embargo, el juzgado neoyorquino suspendió el conteo de los días de multa y decidió que Trump tendría hasta el viernes 20 de mayo para pagar por el período del 25 de abril al 6 de mayo, es decir, unos USD 110.000 por 11 días. Lo que hizo el jueves.

Según el vocero de James, el bando Trump también tenía hasta el viernes para someter “declaraciones juradas” relativas al pedido de documentos contables y fiscales de la organización Trump. Estos documentos fueron reunidos y producidos por un gabinete el jueves, según la misma fuente.