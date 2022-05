El actor Ricardo Crespo fue sentenciado a 19 años de cárcel por abusar de su hija

A 19 años de prisión fue condenado el actor mexicano Ricardo Crespo, ex-Garibaldi y actor de Control Z, de Netflix, por haber abusado sexualmente de su hija desde los cinco hasta los 14 años.

El día 3 de mayo, un juez del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México determinó sentenciar a Ricardo “a 19 años de prisión por haberlo encontrado culpable del delito de abuso sexual agravado, cometido de manera continuada en agravio de su hija, la menor de edad de identidad reservada de iniciales V.C.R”, así lo dieron a conocer medios mexicanos.

Vale destacar que Ricardo Crespo fue detenido en febrero de 2021 y puesto en prisión preventiva en el Reclusorio Sur de la Ciudad de México, siete meses después de haber comenzado el proceso legal.

“En octubre del año pasado, yo decido hablar primero con mi mamá, mi abuelita y hermano. Les cuento y les pido que por favor todavía no hagan nada al respecto. Me costó demasiado, no fue nada fácil para mí. Obviamente, hasta el día de hoy llego a pensar que sí fue mi culpa. Llego a pensar todo eso, muchas cosas que se me vienen a la cabeza, pero saben, fueron peor todos esos años que tuve guardado eso porque yo me estaba matando por dentro sola”, escribió en 2021 la menor abusada sexualmente.

Posteriormente, el 16 de febrero, se dieron a conocer las fotos de su captura. En las imágenes se le vio esposado, usando ropa oscura y con un tapabocas de protección ante la covid-19, dentro de una patrulla de la Policía mexicana.

Crespo, de 45 años, formó parte de la última generación del grupo Garibaldi, y participó en proyectos reconocidos como Control Z, La piloto y El dragón. Su trabajo más reciente fue en Los caballeros que cantan, una producción que incrementó sus seguidores y su fama.

Tras la sentencia, así reaccionaron algunos cibernautas: “Le faltaron años, pero así son las leyes y ¿la mamá qué hacía, que no se daba cuenta? (...) Tan guapo y tan mañoso. Tantas mujeres y elige el pecado (...) ¡19 años por semejante monstruosidad! (...) solo 19 años por perpetrar un crimen durante 9? (...) Cómo es posible que la madre de esta pequeña no se diera cuenta? Cadena perpetua merece ese monstruo!!!! (...) En la cárcel le van a dar una ley ejemplar. No te preocupes por eso”.

Amber Heard dice que Johnny Depp la agredió sexualmente

La actriz Amber Heard aseguró recientemente que su exmarido Johnny Depp la agredió sexualmente y la amenazó con “cortarle” la cara con una botella rota durante una acalorada discusión, un mes después de su matrimonio en 2015.

La actriz de Aquaman, de 36 años, relató múltiples casos de presuntos abusos físicos y sexuales durante su segundo día como testigo en el caso de difamación presentado en su contra por la estrella de Piratas del Caribe.

Heard entregó su versión sobre un incidente que habría ocurrido en marzo de 2015 en Australia.

Depp, por su parte, testificó en el juicio que ella fue la agresora en la discusión y, en el forcejeo, le cortó la punta de uno de sus dedos con una botella de vodka.

Heard afirmó que logró escapar y a la mañana siguiente descubrió que Depp había usado sangre de su dedo, comida y pintura para escribir mensajes “incoherentes” en todas las superficies de la casa.