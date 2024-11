“Como en la guerra, escogemos a quién salvar”, fueron las palabras que Christian Salaroli, anestesiólogo y reanimador del hospital Papa Giovanni XXIII (ubicado en la ciudad italiana Bérgamo), dio al medio italiano Corriere Della Sera. En una entrevista, el médico relató que para afrontar la crisis que puso al sistema de salud en jaque están tomando una difícil decisión: elegir a quién salvar.

Sus palabras se convirtieron en el rostro de una tragedia a la que el país jamás esperó llegar a causa del coronavirus. La situación es complicada, no hay personal médico suficiente, no hay equipos médicos disponibles y los hospitales no dan abasto. Y es que Lombardía, región donde se encuentra la ciudad de Bérgamo, enfrenta una crisis sin precedentes. De los 21.157 casos de infectados en Italia (registro hasta el pasado sábado), de acuerdo con la información de Protección Civil, 11.685 son de Lombardía.