El impresionante túnel que se está construyendo en Europa, el más largo y profundo del mundo

En un país de Europa se está construyendo el túnel subterráneo más largo del mundo. Bajo montañas de Noruega se extenderá un obra sin precedentes de al menos 27 kilómetros y estará hasta 393 metros bajo el nivel el mar.

Hasta el momento, el récord del túnel más largo lo tenía el Ryfylke Tunnel, que también está ubicado en Noruega. Este mide 14.4 kilómetros de longitud y está debajo de los niveles del mar a 292 metros.

El proyecto de construcción tiene la finalidad de facilitar la manera en la que los ciudadanos viajan entre las ciudades más importantes del país, eliminando así la dependencia de que tomen ferris.

El túnel estará más de 300 metros por debajo del nivel del mar. | Foto: Tomada de redes sociales/Skanska

Esta iniciativa recibe el nombre de Rogaland fastforbindelse (‘conexión fija de Rogaland’ —una provincia del país europeo—), la cual también promete reducir los tiempos de viaje de las personas. El túnel complementará la ruta más importante del país: la autopista costera E39, de 1.100 kilómetros, que conecta desde el norte hasta el sur.

Para atravesar la autopista se requiere tomar hasta sete ferris y las personas pueden destinar hasta 21 horas. Este proyecto busca eliminar por completo la opción de transbordadores. Los promotores de la construcción aseguran que la eliminación de ese sistema de transportes podría verse hasta el 2050.

“El túnel mejorará significativamente la conectividad a lo largo de la costa oeste de Noruega, al crear un enlace más rápido y fiable entre las regiones de Stavanger y Haugesund”, aseguró a CNN Anne Brit Moen, directora de proyecto en Skanska, que es la constructora que está a cargo del tramo norte del túnel.

Las dos ciudades mencionadas son la segunda y la cuarta más grandes del país, respectivamente. Este túnel reduce el tiempo de viaje a 40 minutos.

“Hemos producido rotondas en los túneles antes. Pero esta podría ser una de las primeras construcciones en la que tenemos esta área de sección transversal con dos rotondas en el túnel. Por lo que sé, no he visto dos rotondas en un área de sección transversal en un túnel antes”, detalló Oddvar Kaarmo, gerente del proyecto Rogfast en la Administración Noruega de Carreteras Públicas, al medio Euronews.

La construcción de este inició a principios del 2018, pero se detuvo temporalmente el año siguiente debido a los sobrecostos que provocaron la cancelación de los contratos existentes y que el proyecto tuviera que atravesar varias modificaciones.