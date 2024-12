Elecciones en Argentina y Uruguay: en qué realmente se parecen y diferencian estos dos países

Levantarse, armar el mate y arrancar un domingo en el que, tarde o temprano, se prenderá la parrilla: ese es el plan de millones de argentinos y uruguayos para esta jornada electoral. Sí, Argentina y Uruguay eligen a sus respectivos presidentes el mismo día, el domingo 27 de octubre. ¿Y si hay segunda vuelta? En ambos se celebrará el 24 de noviembre.

Hasta en eso coinciden estos dos países similares por demás, algo que se percibe desde afuera y se siente desde adentro. Mientras que Argentina y Uruguay consideran que sus países limítrofes son vecinos, entre ellos se llaman hermanos. José Mujica, cuando todavía era presidente de Uruguay, fue incluso más allá y afirmó: "No somos países hermanos, somos gemelos que nacimos en la misma placenta". Son tan vistosas (y audibles) las similitudes entre ambos países que a veces no dejan ver las profundas diferencias. De hecho, las elecciones de este domingo serán más una demostración de lo que los separa que de aquello que los une .