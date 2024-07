🔴Elecciones Venezuela hoy EN VIVO | Edmundo González y María Corina ya votaron y auguran victoria frente al régimen de Maduro

Venezuela celebra este domingo, 28 de julio, elecciones presidenciales, las m√°s dif√≠ciles para el chavismo en sus 25 a√Īos en el poder, con una oposici√≥n que por primera vez aparece favorita con una promesa de ‚Äúcambio‚ÄĚ, tras el colapso econ√≥mico y social del pa√≠s.

El izquierdista Nicol√°s Maduro, de 61 a√Īos, presidente desde 2013 y aspirante a un tercer mandato de seis a√Īos, plante√≥ el proceso como una elecci√≥n entre ‚Äúpaz y guerra‚ÄĚ, y dijo que una victoria opositora se traducir√≠a en un ‚Äúba√Īo de sangre‚ÄĚ, declaraci√≥n que desat√≥ alarmas en la regi√≥n.

Su principal rival es Edmundo Gonz√°lez Urrutia, quien representa a la l√≠der opositora Mar√≠a Corina Machado, impedida de postularse, debido a una inhabilitaci√≥n pol√≠tica. Junto a ella, promete ‚Äúreconciliaci√≥n‚ÄĚ y la vuelta de millones de migrantes que huyeron de la crisis econ√≥mica y humanitaria.

1:30 p. m.

María Corina Machado vota en Caracas y augura victoria

La líder opositora María Corina Machado votó este domingo, después de las 2 de la tarde (hora local), en el colegio Elena de Bueno, en Los Chorros en la capital Caraca, todo en medio de un amplio operativo de seguridad y con la presencia de varios medios internacionales que tuvieron dificultades para acceder al recinto donde votó la cara más visible de la oposición venezolana.

‚ÄúLo que estamos viendo es el acto c√≠vico m√°s importante de la historia contempor√°nea de Venezuela. Los venezolanos han salido de manera masiva, organizada, en familia‚ÄĚ, manifest√≥ en declaraciones a la prensa. ‚ÄúVamos a tener a nuestros hijos de vuelta en casa‚ÄĚ, asegur√≥ sobre los venezolanos que est√°n en el exterior y no pudieron ejercer su derecho al voto.

12:30 p. m.

Vladimir Padrino también asegura que reconocerán resultados

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino L√≥pez, se pronunci√≥ despu√©s de emitir su voto en las elecciones, destacando la importancia del proceso democr√°tico en el pa√≠s. ‚ÄúEl juego democr√°tico es la regla de las mayor√≠as‚ÄĚ, afirm√≥ Padrino L√≥pez, subrayando la esencia de la democracia y la necesidad de respetar la voluntad popular expresada en las urnas.

Estas palabras resonaron en consonancia con las declaraciones de otras figuras prominentes del gobierno, como Jorge Rodr√≠guez y Diosdado Cabello, quienes tambi√©n enfatizaron la necesidad de respetar los resultados electorales. Padrino L√≥pez hizo un llamado a todos los candidatos a seguir el ejemplo del presidente Nicol√°s Maduro y respetar los resultados del proceso electoral una vez finalizado. ‚ÄúMaduro ha dado el ejemplo, llam√≥ a todos los candidatos a respetar los resultados una vez finalizado el proceso‚ÄĚ, subray√≥ el ministro de Defensa.

11:30 a. m.

Edmundo Gonz√°lez da declaraciones a la prensa

‚ÄúEstamos preparados para defender hasta el √ļltimo voto‚ÄĚ, dijo Gonz√°lez tras sufragar en Caracas. ‚ÄúConfiamos en nuestra Fuerza Armada para respetar la decisi√≥n de nuestro pueblo‚ÄĚ, a√Īadi√≥.

11:00 a. m.

Diosdado Cabello se suma a Maduro y asegura que reconocer√°n resultados

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), se sumó a las declaraciones de Nicolás Maduro y Jorge Rodríguez, y aseguran que reconocerán resultados sin importar si el dictador pierde los comicios.

‚ÄúAs√≠ es el juego democr√°tico. (...) El que gana se reconoce. Ahora, es bueno preguntarles eso a los sectores opositores, que todav√≠a a estas alturas no han dicho que van a reconocer (...). Nosotros los invitamos a que se pongan el traje de democracia (...). Es (como) un juego de b√©isbol: se gana o se pierde‚ÄĚ, dijo el l√≠der venezolano.

10:00 a. m.

Estados Unidos pide transparencia

‚ÄúHoy, los venezolanos asistir√°n a las urnas a votar en una elecci√≥n presidencial hist√≥rica en que podr√°n decidir realmente. A los votantes venezolanos se les debe permitir un voto seguro y que los procesos electorales sean lo m√°s transparentes y confiables‚ÄĚ, expres√≥ Brian A. Nichols, subsecretario de Estado de Estados Unidos para Asuntos del Hemisferio Occidental en su cuenta en X.

9:00 a. m.

‚ÄúAqu√≠ los esperamos‚ÄĚ: Mar√≠a Corina Machado

‚ÄúQueridos venezolanos que no est√°n hoy aqu√≠ en Venezuela pero que su coraz√≥n nos est√° acompa√Īando en este d√≠a hist√≥rico, y que ha sido posible, ustedes desde afuera y nosotros desde aqu√≠ nos unimos en este movimiento ciudadanos por la redenci√≥n y liberaci√≥n de Venezuela. Ustedes est√°n alzando la voz frente al mundo, la voz de millones de venezolanos que han decidido vivir en libertad. Aqu√≠ los esperamos con los brazos abiertos Edmundo y yo‚ÄĚ, dijo la dirigente opositora en redes sociales.

8:30 a. m.

CNE descalifica a grupo de observadores electorales a los que se le impidió entrar a Venezuela

‚ÄúNunca tuvieron la oportunidad de ser observadores internacionales, porque no son gente decente. No gente vinculada a la producci√≥n en sus pa√≠ses, a intentos de genocidio, esos son esos se√Īores. Por eso no entraron aqu√≠, felicito al Estado venezolano que funcion√≥ y no los dej√≥ entrar‚ÄĚ, dijo en su primer reporte sobre la jornada electoral el presidente del CNE de Venezuela, Elvis Amoroso.

Es de recordar que entre las personas a las que no se les permitió entrar estaba la exvicepresidenta Marta Lucía Ramírez, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López y la senadora Angélica Lozano.

8:00 a. m.

Largas filas en los centros de votación

En las distintas redes sociales se haces virales imágenes y videos de enormes multitudes reunidas frente a los centros de votación en todo el país. Incluso, muchos venezolanos se formaron en la fila durante la noche, horas antes de que las mesas abrieran, con el fin de evitar largas esperas más tarde.

Esto recordando que la oposición necesita una participación masiva para tener una oportunidad de victoria en estas elecciones contra la dictadura de Nicolás Maduro. Edmundo González, el candidato de la oposición, ha publicado en sus redes sociales fotografías que muestran centros de votación llenos de gente.

7:30 a. m.

El Foro Penal contabiliza 22 detenciones en las horas previas a las elecciones en Venezuela

La ONG venezolana Foro Penal ha denunciado que durante el viernes y el s√°bado previos a las elecciones presidenciales de este domingo han contabilizado 22 detenciones arbitrarias relacionadas con el proceso electoral.

‚ÄúA esta hora, desde el Foro Penal confirmamos 22 personas arrestadas arbitrariamente desde ayer en el contexto del proceso electoral‚ÄĚ, ha publicado el vicepresidente del Foro Penal, Gonzalo Himiob, en su cuenta en la red social X.

Domingo 28 de julio / 7:00 a. m. Maduro ya depositó su voto y promete que respetará el resultado de las elecciones en Caracas

El presidente de Venezuela, Nicol√°s Maduro, ha depositado ya su voto en las elecciones presidenciales de este domingo con la promesa de que respetar√° la ‚Äúpalabra santa‚ÄĚ de la comisi√≥n electoral cuando anuncie el resultado de los comicios que le enfrentan con el candidato opositor, y claro favorito seg√ļn varios sondeos, el exdiplom√°tico Edmundo Gonz√°lez.

‚ÄúNadie llevar√° a Venezuela al caos, para eso tenemos un √°rbitro electoral. Yo, Nicol√°s Maduro, me comprometo a respetar al √°rbitro electoral e invito a todos los partidos a que respeten al √≥rgano rector‚ÄĚ, ha manifestado el mandatario en declaraciones a los medios venezolanos tras depositar su papeleta en Fuerte Tiuna (Caracas), acompa√Īado de su mujer, primera dama del pa√≠s y diputada, Cilia Flores.

6:30 a. m.

María Corina Machado invitó a votar

Por medio de un mensaje en sus redes sociales, la l√≠der opositora invit√≥ a los venezolanos a salir a las urnas: ‚Äú¬°Buenos d√≠as, mis queridos venezolanos! El d√≠a lleg√≥. Son las 5 a. m. ¬°y tenemos trabajo! A esta hora, te pido que nuestro Himno nacional se escuche en todo el mundo, desde tu coraz√≥n. Y yo quiero escucharte; mu√©stramelo por aqu√≠ en las respuestas! Salgamos a votar en familia con fuerza, alegr√≠a y convicci√≥n, porque lo vamos a lograr!‚ÄĚ, escribi√≥.

Buenos días, mis queridos venezolanos!

El d√≠a lleg√≥. ūüáĽūüá™



Son las 5 am y tenemos trabajo!

A esta hora, te pido que nuestro Himno nacional se escuche en todo el mundo, desde tu corazón.

Y yo quiero escucharte; muéstramelo por aquí en las respuestas!

6:00 a. m.

Nicolás Maduro aseguró que hará respetar los resultados

El presidente venezolano Nicol√°s Maduro dijo este domingo que har√° ‚Äúque se respeten‚ÄĚ los resultados de las elecciones en las que aspira a un tercer mandato de seis a√Īos. ‚ÄúReconozco y reconocer√© al √°rbitro electoral, los boletines oficiales y har√© que se respeten‚ÄĚ, dijo Maduro despu√©s de votar en Caracas. ‚ÄúPalabra santa la del √°rbitro electoral, y llamo a los 10 candidatos presidenciales (...) a respetar, a hacer respetar y a declarar p√ļblicamente que respetar√°n el bolet√≠n oficial del Consejo Nacional Electoral‚ÄĚ.

5:00 a. m.

Abrieron los centros de votación

Los centros de votaci√≥n de Venezuela abrieron este domingo para las cruciales elecciones presidenciales en las que el presidente Nicol√°s Maduro, que aspira a un tercer mandato de seis a√Īos, enfrenta al exdiplom√°tico Edmundo Gonz√°lez Urrutia. Est√°n autorizados para votar unos 21 millones de personas, sobre una poblaci√≥n de 30 millones, aunque expertos estiman que solamente podr√°n sufragar unos 17 millones que est√°n en el pa√≠s y no migraron por la dura crisis de la √ļltima d√©cada.

9:40 p. m.

María Corina Machado y Edmundo González envían nuevos mensajes a los votantes

El candidato rival de Nicol√°s Maduro, el pol√≠tico venezolano Edmundo Gonz√°lez, envi√≥ un mensaje a trav√©s de sus redes sociales, asegurando que este 28 de julio los protagonistas ser√°n los venezolanos. ‚ÄúTe esperamos, sal y vota‚ÄĚ, sentenci√≥.

El llamado tambi√©n fue hecho por Mar√≠a Corina Machado, la principal opositora del r√©gimen de Maduro y quien asegur√≥ que el pa√≠s lleva 25 a√Īos luchando por un momento y que el momento ha llegado.

‚ÄúLes pido que escuchen y compartan este mensaje en el cual les pido unas acciones muy importantes para el gran d√≠a de ma√Īana‚ÄĚ, coment√≥ en un video en sus redes sociales.

Queridos venezolanos, llegó el día!!!



Tenemos 25 a√Īos luchando por un momento y el momento lleg√≥.



Les pido que escuchen y compartan este mensaje en el cual les pido unas acciones muy importantes para el gran d√≠a de ma√Īana.



Vamos a GANAR!



8:30 p. m.

Ya se registran las primeras filas en puestos de votación

Con más de 10 horas de anticipación, ya se registran las primeras filas de votantes venezolanos en los diferentes puestos, en donde se realizarán los comicios desde las 6 a. m. de este domingo. Estas son las imágenes que se registran desde varios centros de votación.

4:10 p. m.

Cancillería colombiana se pronunció frente a las elecciones

El canciller Luis Gilberto Murillo se refirió al proceso electoral que se llevará a cabo en Venezuela. Aseguró que desde Colombia, en el marco del respeto a los procesos políticos internos, la misión diplomática insta a las autoridades competentes a garantizar unos comicios en paz y con pleno acatamiento de los resultados.

Exhortamos a ofrecer todas las garantías a las otras fuerzas políticas para ejercer sus derechos. Colombia reitera su absoluto respeto por la soberanía y autonomía de Venezuela en sus instituciones en los procesos sociales y políticos.

El Canciller @LuisGMurillo se refiere al proceso electoral que se adelantará en Venezuela y que es muy importante para la región.



1:30 p. m.

Siguen presiones sobre la oposici√≥n: allanan vivienda de un miembro de campa√Īa

Hace algunos minutos, el comando de la campa√Īa del candidato Edmundo Gonz√°lez denunci√≥ una nueva arbitrariedad del chavismo, al asegurar que se dio el allanamiento de la vivienda de Carlos Lozano, miembro del comando de campa√Īa Con Venezuela, que apoya al candidato.

ūüö® #Urgente R√©gimen allana en este momento, la vivienda de Carlos Lozano, miembro del Comando ConVzla en Carabobo.



Este es un ataque a la propiedad privada y criminaliza el ejercicio de los derechos políticos.



10:30 a. m.

Maduro expulsa a observadores internacionales ‚Äúno afines‚ÄĚ al chavismo para que no participen del proceso electoral, pero acepta a Rusia, China, Turqu√≠a y pa√≠ses de la Uni√≥n Africana

Nicol√°s Maduro sigue esforzado en montar una amplia maquinaria de persecuci√≥n y represi√≥n contra la oposici√≥n, al mismo tiempo que proh√≠be el ingreso de observadores internacionales ‚Äúno afines‚ÄĚ al chavismo para que no puedan participan del proceso electoral. Sin embargo, se ha conocido que s√≠ estar√°n presentes observadores de Rusia, China, Turqu√≠a y de pa√≠ses de la Uni√≥n Africana.

7:30 a. m.

El Gobierno argentino ataca a las Madres de Plaza de Mayo por apoyar a Nicol√°s Maduro

El portavoz del Gobierno de Argentina, Manuel Adorni, ha calificado de ‚Äúvergonzosa‚ÄĚ la actitud de la asociaci√≥n de las Madres de Plaza de Mayo, creada para pedir responsabilidades y buscar a los desaparecidos durante la dictadura de Jorge Videla, por declarar su respaldo al presidente de Venezuela, Nicol√°s Maduro, de cara a las elecciones del domingo en el pa√≠s.

‚ÄúLa Asociaci√≥n Madres de Plaza de Mayo es lo m√°s vergonzoso de todo el universo. Fin‚ÄĚ, ha manifestado Adorni en su cuenta de la red social X sobre el comunicado de la asociaci√≥n, firmado por su presidenta, Carmen Arias, quien env√≠a al dirigente venezolano su ‚Äúm√°s c√°lido saludo revolucionario en la v√≠spera de las elecciones presidenciales‚ÄĚ.

6:30 a. m.

El presidente de Ecuador afirma que Venezuela est√° ‚Äúsecuestrada‚ÄĚ por ‚Äúfiguras recalcitrantes‚ÄĚ

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha criticado al presidente venezolano, Nicol√°s Maduro, al que ha calificado de ‚Äúfigura recalcitrante‚ÄĚ y lo ha acusado de ‚Äúsecuestrar‚ÄĚ al pa√≠s caribe√Īo.

‚ÄúNos preocupa ver c√≥mo ahora las figuras recalcitrantes de una vieja pol√≠tica quieren perpetuarse en el poder, quieren mantener a esta pr√≥spera naci√≥n secuestrada y alienada del mundo‚ÄĚ, ha apuntado en una declaraci√≥n oficial publicada en redes sociales.

Ha criticado as√≠ a quienes aspiran a ‚Äúaferrarse al poder en contra de la voluntad popular, buscan perpetuar el autoritarismo, la corrupci√≥n, la pobreza y la inequidad social y econ√≥mica‚ÄĚ.

S√°bado 27 de julio / 5:30 a. m. Chile protesta ante Venezuela por denegar la entrada a dos senadores invitados como observadores electorales

El Gobierno de Chile ha remitido una nota de protesta a las autoridades de Venezuela después de que impidieran la entrada en el país de los senadores Felipe Kast y José Manuel Rojo Edwards, que habían sido invitados por la oposición venezolana para participar como observadores en los comicios de este domingo.

7:20 p. m.

A la exalcaldesa Claudia López también le prohíben ingresar a Venezuela

En redes sociales, la exalcaldesa de Bogotá cuestionó al régimen venezolano.

‚ÄúHoy me deportaron arbitrariamente y bajo amenazas. Pero la campa√Īa libertadora de Venezuela no la pueden deportar‚ÄĚ, dijo.

Venezuela está a pocas horas de lograr su libertad, y derrotar el régimen dictatorial de Maduro.

6:30 p. m.

Andrés Pastrana arremete contra el régimen de Maduro por impedir ingreso de observadores

‚ÄúEl narcodictador @NicolasMaduro ha impedido el ingreso a #Venezuela de los observadores que desde distintos puntos del mundo quer√≠an entrar para ser testigos del proceso electoral. Ning√ļn criminal quiere testigos de su crimen, el pecado acobarda, y el d√©spota tiembla ante la posibilidad de que unos cuantos observadores internacionales sean testigos del atropello que planea cometer para impedir el triunfo de la democracia. ¬°Que Dios cuide a Venezuela!‚ÄĚ, dijo el expresidente.

5:00 p. m.

Eurodiputados fueron expulsados de Venezuela

Una comitiva de eurodiputados espa√Īoles fueron expulsados de Venezuela, pa√≠s al que viajaron a observar las elecciones presidenciales del pr√≥ximo domingo.

Volveremos para celebrar la victoria.



8:00 a. m.

Cierran la frontera de Venezuela con Colombia

Desde las diez de la noche del jueves 25 de julio, el r√©gimen de Nicol√°s Maduro en Venezuela cerr√≥ los puentes internacionales que conectan a C√ļcuta con el estado T√°chira, en el vecino pa√≠s. Con vallas y la presencia de la Guardia Nacional Bolivariana, las autoridades venezolanas implementaron este cierre, contrario a lo que se hab√≠a estipulado en un decreto que inicialmente iba a ser temporal, pero que posteriormente, mediante una resoluci√≥n, se tom√≥ la decisi√≥n de hacerlo indefinido.

7:00 p. m.

Maduro y Edmundo Gonz√°lez cierran campa√Īa

Nicol√°s Maduro encabez√≥ m√°s temprano un acto en Maracaibo, capital del estado petrolero Zulia, donde prometi√≥ un triunfo empu√Īando un sable del pr√≥cer venezolano Sim√≥n Bol√≠var. ‚ÄúHemos constituido una nueva mayor√≠a pol√≠tica, social, cultural, que se va a expresar con una contundente mayor√≠a electoral (...), no solo hemos unido al chavismo, estamos unidos todos y todas sin una sola fisura, un solo bloque de fuerza‚ÄĚ, dijo el mandatario.

Edmundo Gonz√°lez Urrutia y Machado cerraron la campa√Īa en el comercial barrio Las Mercedes, cuya avenida principal qued√≥ repleta. ‚Äú¬°S√≠ se puede, s√≠ se puede!‚ÄĚ, gritaba la gente al paso del cami√≥n tarima desde el que saludaban ambos. ‚Äú¬°Viva Venezuela libre!‚ÄĚ, grit√≥ Machado ante la multitud mientras le alzaba la mano derecha a Gonz√°lez. ‚Äú¬°Estamos listos para votar y ganar!‚ÄĚ, a√Īadi√≥.

3:00 p. m.

‚ÄúCualquier represi√≥n en Venezuela es inaceptable‚ÄĚ

Desde Washington, Estados Unidos, el Gobierno Biden advierte que est√°n pendientes de las elecciones en Venezuela y que no van a aceptar por ning√ļn motivo alg√ļn tipo de represi√≥n o de censura en las elecciones.

1:00 p. m.

Gabriel Boric, presidente de Chile, da su concepto sobre las elecciones

Gabriel Boric, presidente de Chile, menciona que ‚ÄúMaduro no puede amenazar bajo ning√ļn punto de vista con ba√Īos de sangre‚ÄĚ si no llega a ganar las elecciones del pr√≥ximo domingo y coincide con el presidente de Brasil, Luis In√°cio Lula da Silva, que se debe velar por la transparencia en los comicios del pr√≥ximo domingo.

7:00 a. m.

As√≠ cierran sus campa√Īas Edmundo Gonz√°lez y Nicol√°s Maduro

El candidato de la Plataforma Unitaria Democr√°tica, el opositor Edmundo Gonz√°lez Urrutia, llega a la recta final de su campa√Īa tras su reciente evento en el estado Zulia, donde el martes una gran multitud de seguidores lo esper√≥ durante horas mientras este recorr√≠a varias de las calles, acompa√Īado en una caravana por Mar√≠a Corina Machado, que le sigue mostrando su absoluto respaldo.

Por otro lado, Nicol√°s Maduro ofrecer√° su discurso final despu√©s de haber realizado numerosos mitines en los 23 estados del pa√≠s, todos ellos transmitidos √≠ntegramente por el canal estatal Venezolana de Televisi√≥n. Este canal dedic√≥ toda la campa√Īa a promover la candidatura del presidente, reservando solo breves y raras excepciones para las propuestas de los otros nueve candidatos.

3:00 p. m.

Alberto Fern√°ndez ya no ser√° observador

En las √ļltimas horas, el exmandatario argentino Alberto Fern√°ndez inst√≥ al mandatario venezolano a aceptar el resultado en caso de perder las elecciones que se celebrar√°n en ese pa√≠s el pr√≥ximo domingo 28 de julio, a las que Fern√°ndez ir√° como veedor.

‚ÄúSi (Maduro) es derrotado, lo que tiene que hacer es aceptar. Como dijo (el presidente de Brasil, Luiz In√°cio Lula da Silva: el que gana, gana, y el que pierde, pierde (...). Voy a hacer lo que me pidieron, ser un veedor de las elecciones para que todo funcione bien‚ÄĚ, dijo en una entrevista radial Fern√°ndez sobre los comicios venezolanos.

Al gobierno del presidente Maduro no le gustaron mucho las declaraciones que dio el expresidente Fern√°ndez y le pidi√≥, en cambio, no asistir como observador a Venezuela. ‚ÄúEn el d√≠a de ayer, el Gobierno nacional venezolano me transmiti√≥ su voluntad de que no viajara y desistiera de cumplir con la tarea que me hab√≠a sido encomendada por el Consejo Nacional Electoral‚ÄĚ, dijo Fern√°ndez.

11:00 a. m.

Hijo de Maduro rompe el silencio

Nicol√°s Maduro Guerra, hijo del presidente venezolano, habl√≥ sobre lo que ser√°n las elecciones en Venezuela de este domingo en una entrevista a El Pa√≠s de Espa√Īa. ‚ÄúSi Edmundo gana, entregamos y seremos oposici√≥n, listo. No nac√≠ en la presidencia, mi pap√° no naci√≥ siendo presidente. Yo nac√≠ en el Valle, estudi√© en un colegio p√ļblico. Y si todo acaba para ser oposici√≥n, somos. Yo no s√© si nos aguantan de oposici√≥n, somos un fastidio‚ÄĚ, dijo el hijo del mandatario en di√°logo con el medio espa√Īol.

8:30 a. m.

Alberto Fern√°ndez ser√° observador de los comicios

El expresidente de Argentina, el izquierdista Alberto Fernández, anunció que será parte de los pocos observadores internacionales que estarán dentro de las elecciones del día domingo 28 de julio.

Mi√©rcoles 24 de julio / 6:00 a. m. Edmundo Gonz√°lez le ofrece ‚Äúcualquier puesto‚ÄĚ en su eventual gobierno a Mar√≠a Corina Machado

El candidato de la oposici√≥n, Edmundo Gonz√°lez declar√≥ que est√° dispuesto a ofrecerle ‚Äúcualquier puesto que desee‚ÄĚ a la l√≠der opositora y candidata excluida por el r√©gimen, Mar√≠a Corina Machado, todo a cuatro d√≠as de las elecciones presidenciales que enfrentar√° a la coalici√≥n contra el dictatorial presidente, Nicol√°s Maduro.

2:30 p. m.

Vamos a hacer un gobierno para todos

El candidato presidencial Edmundo González habla de la posibilidad de hacer un gobierno para todos, incluyendo al chavismo. Vientos de esperanza recorren por las principales calles de Venezuela respecto a los próximos comicios del día 28 de julio para elegir al próximo presidente. El candidato presidencial Edmundo González y el pueblo venezolano siguen a la expectativa de vencer a Nicolás Maduro.

7:30 a. m.

Daniel Ortega respalda a Maduro

El presidente nicarag√ľense, Daniel Ortega, y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, predijeron una ‚Äúgran victoria‚ÄĚ para su hom√≥logo venezolano, Nicol√°s Maduro, en las elecciones presidenciales del domingo en Venezuela.

Ortega y Murillo mencionaron esa ‚Äúgran victoria‚ÄĚ de Maduro y del ‚Äúformidable pueblo‚ÄĚ del libertador Sim√≥n Bol√≠var y del fallecido presidente Hugo Ch√°vez, destacando que se da ‚Äúen nombre de la memoria, la historia, y la gloria de las batallas libertarias y los triunfos de nuestros pueblos‚ÄĚ.

6:30 a. m.

Maduro ataca a la prensa

En las √ļltimas horas, el presidente venezolano, Nicol√°s Maduro, habl√≥ acerca de las elecciones del domingo, atacando a la prensa internacional y asegurando que son ‚Äúsicarios de la mentira‚ÄĚ, todo a seis d√≠as de los comicios en los que el dictador enfrentar√° al opositor Edmundo Gonz√°lez.

‚ÄúHan tratado de invisibilizarnos mil veces, ahora la operaci√≥n la dirigen unos sicarios, los sicarios de la mentira, la agencia EFE de Espa√Īa, la agencia AFP, la agencia AP, CNN y varias televisoras de aqu√≠. Otra vez, nos sabemos la historia, esa pel√≠cula ya la vi‚ÄĚ, lanz√≥ Maduro en un mitin en San Crist√≥bal, estado T√°chira, fronterizo con Colombia.