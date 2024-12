En qué consiste el tratamiento con plasma aprobado en EE.UU. contra la covid-19

La FDA señala que los ensayos clínicos iniciales indican que la técnica es segura, pero varios científicos argumentan que no ha sido suficientemente probada.

Este fin de semana, el organismo otorgó una "autorización para uso de emergencia" del tratamiento, pero no fue totalmente aprobado.

Algunos científicos dicen que no hay suficientes estudios para probar la efectividad del plasma convaleciente. Foto: Getty Images-BBC

"Me salvaron la vida": mujer curada con plasma del coronavirus

Contexto: "Me salvaron la vida": mujer curada con plasma del coronavirus

Aunque los resultados iniciales parecían prometedores, no se cuenta con ensayos aleatorios que demuestren su verdadera efectividad.



En el plasma se alojan los anticuerpos que combaten los virus. Foto: Getty Images-BBC

La agencia indicó que los resultados preliminares sugieren que el plasma puede reducir la letalidad y mejorar la salud de los pacientes si se administra durante los primeros tres días en que es ingresado en el hospital.

El organismo señaló que las personas menores de 80 años que no estaban conectadas a un respirador y habían recibido plasma con altos niveles de anticuerpos habían sido las que más se habían beneficiado con el tratamiento.

Estos pacientes habían mostrado, un mes después del tratamiento, una tasa de supervivencia un 35 por ciento mayor que quienes habían recibido plasma con un nivel menor de anticuerpos.

"Parece que el producto es seguro y estamos confiados en que seguiremos observando signos de seguridad que no son preocupantes", indicó Peter Marks, director del Centro de Evaluación e Investigación Biológica de la FDA.

Sin embargo, la semana pasada, cuando se supo que la FDA estaba considerando autorizar el uso de la terapia, un grupo de altos funcionarios de salud estadounidenses expresaron que los datos que se tienen hasta ahora sobre el plasma convaleciente son demasiado débiles y que es necesario seguir estudiándolo para probar su efectividad.

Entre ellos estaban el director de los Institutos Nacionales de Salud, Francis Collins; el director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, Anthony Fauci; y el subdirector H. Clifford Lane.

"Nosotros tres estamos totalmente de acuerdo en la importancia de datos robustos a través de ensayos de control aleatorios, y una pandemia no cambia eso", le dijo el doctor Lane al diario The New York Times la semana pasada.