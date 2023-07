“Es un duro golpe para las relaciones bilaterales”: Rusia, en contra de las bombas de racimo de Estados Unidos a Ucrania

Cabe recordar que, al empezar julio, desde la capital de Estados Unidos se detalló que se haría el envío de las bombas de racimo para las Fuerzas Armadas ucranianas. En efecto, luego del anuncio, las posturas de críticas por parte de Rusia no se hicieron esperar, también se fueron en contra de los aliados occidentales de Ucrania y Estados Unidos por el peligro que puede representar este tipo de material explosivo.

Un miembro de las Fuerzas Especiales de Ucrania, cuyas llamadas se identifican en Banderas, sostiene un casete de misiles rusos que llevaba bombas de racimo. | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Por último, respecto a las bombas de racimo, Ucrania se comprometió con Estados Unidos a darle uso a estas municiones para desminado y en contra de las posiciones rusas, pero no en los lugares donde habita la población civil.

Por su parte, Moscú recalcó la desconfianza que tiene hacia Kiev, mientras no dudó en tachar a Estados Unidos como el responsable de “un crimen de guerra”.

Putin tilda de criminal la entrega de bombas de racimo a Ucrania

“Quiero decir que Rusia tiene suficientes suministros de diversos tipos de municiones de racimo. Hasta ahora no lo hemos hecho, no las hemos usado y no hemos tenido esta necesidad, pese a la bien conocida escasez durante un cierto periodo de tiempo”, indicó Putin, según recogió la agencia rusa de noticias Interfax.