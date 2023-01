Esta foca se volvió viral en TikTok por su singular forma de jugar con un perro en la playa

Los animales siempre son protagonistas de actos amistosos no solamente con sus amos sino con que también con otras especies de la naturaleza. Una mujer captó el momento en que su perro aparentemente comienza a jugar con otro en la playa, pero su nuevo compañero de juego no era precisamente un canino.

A pesar de que para algunos dueños de mascotas puede sonar como algo peligroso o desconocido, el nuevo amigo del perrito era una foca y por medio de un video que se volvió viral se puede ver como ambos juegan a orillas del mar con el atardecer de fondo.

“Mi mamá pensando que mi perrito estaba jugando con otro perrito”, describe la característica voz de TikTok de fondo.

Segundos después muestra la foto del supuesto perro con el que jugaba su mascota, una foca de tamaño menor que quedó encantada con su amigo perruno. Cabe señalar que popularmente se le conocen a las focas como “los perros del mar” debido a sus comportamientos similares y también el gusto por el juego.

El video que ya cuenta con más de 2 millones de reproducciones ha desatado la ternura y admiración por la amistad de estas dos especies que aunque tienen características biológicas diferentes, tienen una cosa en común, el amor por el juego.

Los comentarios no se hicieron esperar, algunos hasta le han dado un concepto romántico a la situación, catalogaron este encuentro como el comienzo de un nuevo amor “separado por el mar”.

“El perro: no me lo vas a creer, pero me encontré a la sirenita”; “Que lindos 🤗🤗🤗 la naturaleza es asombrosa realmente”; “Tu perrito tiene conocidos de otras especies 🥰”; “El otro perrito invitándolo a nadar 😂😅”; “El perrito de agua de dulce y el perrito de agua salada 🥰”; Que hermosos los animales son especiales una bendición de Dios! 💕”, fueron algunos de los comentarios a la publicación.

Perro persiguió ambulancia en la que iba su dueño

La relación entre un perro y su amo puede ser tan leal y bonita como se haya establecido por el cuidador desde el inicio de la crianza, por lo tanto, frecuentemente se encuentran escenas en las que los peludos hacen lo posible por no separase de sus humanos muy a pesar de la circunstancia, mientras que algunos otros animales huyen a penas tiene la opción quizás por eventos de maltrato.

Pues bien, en Brasil se vivió un conmovedor momento que fue captado por uno de los rescatistas del accidente, según revelaron los medios locales, quienes indicaron que el hombre que publicó el video que fue viralizado en redes sociales se identifica como Lucas Vinícius, agregando que la víctima de 50 años, tuvo un trauma craneoencefálico severo y el perro de esta persona estuvo cuidándolo en todo momento, incluso, se fue detrás de la ambulancia para velar por la salud de su amo.

“Al principio tuvimos dificultades para acercarnos al paciente porque su cachorro estaba muy estresado al ver a personas extrañas se acercaban a su dueño. Para preservar la seguridad del equipo optamos por no meterlo en el vehículo porque era demasiado agresivo”, indicó Vinícius para el medio local Globo, afirmando que el hecho tuvo lugar en el estado Ceará.

Al parecer, en varios momentos el animal logra ponerse en frente del vehículo de emergencia por lo que este tiene que parar para no hacerle daño al perro, sin embargo, continúan su camino con la intención de salvar la vida del hombre de avanzada edad. Según relata en el medio citado, el camino hasta el hospital es de aproximadamente 10 kilómetros, pero el peludo no habría logrado llegar hasta allá.

“Se paró frente a la ambulancia como si quisiera impedir que su dueño se lo llevara”, afirmó Vinícius, indicando la razón por la que el perrito no habría dejado avanzar al vehículo de emergencias en algunos momentos.