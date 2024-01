“Estos diálogos sirven para retrasar el proceso y dejarlos reagruparse”, presidente de Ecuador sobre las conversaciones del gobierno colombiano con bandas criminales

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, habló en una entrevista con la emisora colombiana La Fm donde pudo hablar sobre diferentes temas, entre ellos la complicada situación que vive Ecuador tras la guerra anunciada por parte de las autoridades ecuatorianas contra las bandas criminales en ese país, el presidente aseguró que “estos no son bandas convencionales, son grupos narcoterroristas que operan en varios países que tiene estructuras delictivas bastantes complejas”, dijo.

Sobre la situación que rodea la fuga de Alias Fito el presidente aseguró que no es el único ni el líder máximo de todos los grupos delincuenciales, pero si es un “blanco de alto valor”, Noboa aseguró que no se tiene claro si está en Perú pero confirmó que su familia, que se encontraba en Argentina fue detenida en las últimas horas.

“Constitucionalmente no se puede tener una base militar de cualquier país en territorio ecuatoriano pero eso no significa que no haya una cooperación constante entre Estados Unidos y Ecuador en esta materia”, aseguró.