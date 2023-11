Estos son los fragmentos de la impactante entrevista de Jaime Bayly con Javier Milei que el periodista prefirió no publicar para proteger al candidato

En las últimas horas, se dio a conocer una entrevista que el periodista peruano, Jaime Bayly, hizo con el candidato a la presidencia de Argentina, Javier Milei, líder del movimiento libertario La Libertad Avanza y un outsider de la política del país gaucho. La entrevista originalmente salió en vivo la semana pasada y si bien levantó algunas polémicas por los temas tratados, no despertó mayor relevancia en la opinión pública.

Fue después, cuando a través de su cuenta de YouTube, Bayly contó que por una decisión propia, decidió censurar alrededor de unos 10 minutos de la entrevista, que a su manera, hacían quedar mal al candidato argentino por sus polémicas posturas. Pero luego, en medio de lo que él define como una presión de parte de la audiencia, aceptó que había fallado y decidió publicar los fragmentos faltantes.

“En un momento habló de la historia económica de la Argentina, de la historia de la inflación en Argentina, de la historia de la moneda en Argentina y la verdad que se tomó cinco minutos para dar esa respuesta. Yo además no se lo había preguntado”, señaló el periodista Jaime Bayly, al revelar los pedazos inéditos de la comunicación con el candidato.

Jaime Bayly y Javier Milei | Foto: Semana

El periodista contó que el primer corte que le hizo fue de más de cinco minutos, en los cuales el candidato habla interrumpidamente, pero aclara que al hacer la edición se le quitó la visión de que estuviera siendo autoritario, ya que le pedía cordialmente que lo dejara continuar en medio de sonrisas. “Estos son los 5 minutos censurados por mí, porque yo hice el corte, yo hice la cirugía. La hice porque quería proteger a Milei”, manifestó.

“Luego (Milei) usó una metáfora o una analogía que a mí me resultó chocante. A mí me da igual que un hombre tenga sexo con un hombre o que un hombre tenga sexo con un elefante. Es cuestión de que el hombre consienta y que el elefante consienta. Si no suena homofóbico, desdeñoso, burlón. En ese punto me sentí un poco tocado”, contó el periodista, que asegura que en medio de su orientación sexual se sintió tocado por el comentario.

Javier Milei, de la coalición La Libertad Avanza. | Foto: AP

Sobre los motivos que lo llevaron a cortar parte de la entrevista, Bayly manifestó que “Lo hice de buena fe, lo hice para proteger a Milei y para proteger la entrevista, pensé que eran demasiados densos, habló demasiado de temas espinosos y yo me aburrí porque no me dejó interrumpirlo, por eso lo edité”, manifestó el comunicador, que así mismo aclaró que igual tenía que cortarle 10 minutos de alguna forma para que pudiera ser emitido en televisión, pero el corte en YouTube fue adrede.

“Entonces quizás no actué como un buen periodista, pero lo hice para que el público no se aburra y eso no es intelectualmente honesto. Yo quería que la entrevista sirviera al propósito de que ganara algunos votos y con suerte ganara la presidencia Argentina”, remarcó Jaime Bayly a través de su cuenta de Youtube, donde remarcó que fue una decisión totalmente personal, pero que terminó revelando los fragmentos porque mucha gente le reprochó no haber publicado la entrevista completa durante su emisión original emitida la semana pasada.

Jaime Bayly. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

En las redes sociales, se ha criticado las posturas de Javier Milei, esto luego de que se diera a conocer los cortes que Bayly le hizo a la entrevista. Especialmente, por la analogía que hizo el candidato libertario comparando a las personas homosexuales con elefantes, lo cual llevó al rechazo de la comunidad LGBTI en la red.

Las elecciones en Argentina se llevarán a cabo este domingo 19 de noviembre, donde el candidato libertario se enfrentará con el ministro de Economía, Sergio Massa. Al momento de la publicación, Milei lidera la mayoría de las encuestas, aunque por márgenes muy cortos contra Sergio Massa.