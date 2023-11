Jaime Bayly destapa los secretos de su explosiva entrevista con Javier Milei: “Tenía un pequeño brote o tic o pulsión de autoritarismo”. ¿Qué más pasó?

Este domingo serán las elecciones en Argentina, donde se enfrentarán en un duelo inédito los candidatos Sergio Massa y Javier Milei, uno el candidato del peronismo y apoyado por el kirchnerismo, mientras el otro es un fenómeno viral con ideas libertarias, pero muy cercano a las polémicas mediáticas. Prueba de esto, es la más reciente entrevista del candidato con el periodista Jaime Bayly.

La entrevista original se publicó la semana pasada, donde el comunicador peruano hablaba con el candidato de derecha, en la cual se les veía cómodos a los dos, y en la que Milei explicaba sus diferencias con Sergio Massa y sus ataques a la izquierda en el mundo, así como también manifestó sus dudas acerca de los resultados de la primera vuelta, dando a entrever un posible fraude electoral.

Pero posteriormente, el comunicador peruano divulgó dos fragmentos de la entrevista que no salieron en el metraje original, y en el cual asegura que él no fue “intelectualmente honesto” al hacer ciertos cortes, que aseguró que ”lo hice para protegerlo”, manifestó.

Jaime Bayly. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

“En un momento habló de la historia económica de la Argentina, de la historia de la inflación en Argentina, de la historia de la moneda en Argentina y la verdad que se tomó cinco minutos para dar esa respuesta. Yo además no se lo había preguntado”, señaló el periodista Jaime Bayly, al revelar los pedazos inéditos de la comunicación con el candidato.

“Entonces yo traté de interrumpirlo una vez, dos veces. Y no me dejaba interrumpirlo. Tenía un pequeño brote o tic o pulsión de autoritarismo de ‘por favor cállate nené que estoy dando una clase’. Después editas y le cortas los pedacitos en los que habló desmesuradamente, que eso terminé haciendo”, contó Bayly.

Javier Milei. | Foto: Getty Images / Tomas Cuesta

El periodista contó que el primer corte que le hizo fue de más de cinco minutos, en los cuales el candidato habla interrumpidamente, pero aclara que al hacer la edición se le quitó la visión de que estuviera siendo autoritario, ya que le pedía cordialmente que lo dejara continuar en medio de sonrisas. “Estos son los 5 minutos censurados por mí, porque yo hice el corte, yo hice la cirugía. La hice porque quería proteger a Milei”, manifestó.

“Luego (Milei) usó una metáfora o una analogía que a mí me resultó chocante. A mí me da igual que un hombre tenga sexo con un hombre o que un hombre tenga sexo con un elefante. Es cuestión de que el hombre consienta y que el elefante consienta. Si no suena homofóbico, desdeñoso, burlón. En ese punto me sentí un poco tocado”, contó el periodista.

Jaime Bayly. | Foto: JUAN CARLOS SIERRA PARDO / SEMANA

Acerca de las razones que lo llevaron a censurar parte de la entrevista, Bayly manifestó que “Lo hice de buena fe, lo hice para proteger a Milei y para proteger la entrevista, pensé que eran demasiados densos, habló demasiado de temas espinosos y yo me aburrí porque no me dejó interrumpirlo, por eso lo edité”, manifestó el comunicador, que así mismo aclaró que igual tenía que cortarle 10 minutos de alguna forma para que pudiera ser emitido en televisión, pero el corte en YouTube fue adrede.