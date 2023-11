La Argentina rural, hastiada del peronismo, pone a Javier Milei como su candidato predilecto

Javier Milei se le va con toda a Sergio Massa en candente debate en Argentina: “Si fueras Pinocho, ya me hubieras lastimado un ojo”

Pablo Cicaré, de 52 años y tercera generación en la comercialización ganadera, anticipa buenas ganancias de un rodeo de 200 vacas premium Angus con sus terneros al pie y nuevamente preñadas. Prefiere no develar su voto, pero está a favor “de exportar libremente”, como propugna Milei, y en contra de “políticas populistas”, que identifica con Massa. “Hace años que votamos no al que más nos gusta, sino al menos malo”, dijo. Sunblad, en cambio, no votará por Milei, pero tampoco confía del todo en Massa.