Facebook, la historia del gigante que nació en una residencia de Harvard y hoy le pide perdón a los papás del mundo

Se les acusa de no hacer lo suficiente para limitar los riesgos de estas plataformas, como los depredadores sexuales o la prevención del suicidio adolescente. Varias víctimas asistieron a la sesión “Las grandes tecnológicas y la crisis de la explotación sexual infantil en línea”, convocada por el comité judicial del Senado.

Además de Zuckerberg comparecieron Linda Yaccarino de X, Shou Zi Chew de TikTok, Evan Spiegel de Snap y Jason Citron de Discord. “Señor Zuckerberg, usted y las empresas que tenemos delante, sé que no es su intención, pero tienen las manos manchadas de sangre. Tienen un producto que está matando a gente” , dijo el senador Lindsey Graham a los directivos.

Zuckerberg afirmó que “mantener a los jóvenes seguros en la red ha sido un reto desde los inicios de internet” y que se ven obligados a “hacer evolucionar” sus tácticas defensivas porque los delincuentes van cambiando las suyas. Según las investigaciones, dijo, “en general” las redes sociales no son perjudiciales para la salud mental de los jóvenes.

Residencia universitaria