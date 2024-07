¿Falló el Servicio Secreto? Esto es lo que se sabe de la investigación por el atentado contra Donald Trump en mitin en Pensilvania

¿Qué se sabe sobre la investigación sobre el atentado contra Trump en mitin en Pensilvania?

De momento se desconoce su motivo. Crooks no estaba en el radar del FBI, y se cree que actuó solo . Los investigadores revisaron sus cuentas de redes sociales, pero de momento no encontraron documentos o publicaciones con amenazas, ni comunicaciones que indicaran un motivo ideológico. Su familia coopera con las autoridades. Sus familiares no respondieron a mensajes de la AP para solicitarles comentarios.

¿Qué dice el Servicio Secreto?