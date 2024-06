Famoso comediante es golpeado en vivo por cantante tras hacer “chistes sexuales” sobre su “hijo”

Al no presentar denuncia ni tampoco lesiones, los policías abandonaron el local en la Cuesta de Santo Domingo tras identificar y tomar declaración a ambos, comprobando que coincidían en el relato de lo sucedido, así como que Pugilato había arremetido contra el cómico por unos comentarios de este último en la red social X en los que aludía a su hijo.

“Escribí ese mensaje en un momento de calentón, obviamente. No tengo miedo, pero no estoy a gusto. Las disculpas son para aquellos con hijos que hayan podido sentirse afectados. He sentido vergüenza conmigo mismo”, dijo el humorista, quien también indicó que ha recibido varias amenazas.