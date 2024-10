Una de las conclusiones iniciales era que la mujer, de tan solo 31 años de edad, experimentó una menopausia temprana. Tenía un dolor de estómago terrible; era el peor dolor que he sentido en mi vida.

Mi madre me llevó a urgencias y de inmediato me hicieron una ecografía y vieron un útero y una especie de bulto al lado. Así que automáticamente pensaron que era un tumor” , aseguró.

Cuando los doctores le hicieron la laparoscopia en el abdomen, se dieron cuenta de que la mujer tenía gran cantidad de órganos extra en su cuerpo, por lo que decidieron extirparlos un útero y dos ovarios, y sus dos cuellos uterinos se convirtieron en uno solo, según el diario The Mirror.

Sin embargo, esa no era la única fuente de su dolor, ya que el revestimiento de su útero indicaba endometriosis, lo que era un factor importante en el dolor que experimentaba.

“La moraleja de la historia es que no siempre se puede confiar en una ecografía. Una ecografía no mostrará todo, de lo contrario todo habría aparecido en la ecografía y no habría tardado tanto”, djo Mei.