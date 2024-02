El extraño reto de un hombre que promete comer pollo crudo durante 100 días seguidos, ¿qué podría ocurrirle?

Un hombre de Florida, Estados Unidos, está conmemorando el día número 26 consecutivo comiendo pollo crudo, una búsqueda que planea continuar hasta que tenga dolor de estómago. “Esta empresa me envió un poco de salsa picante, así que lo intentaremos”, dijo el martes en Instagram mientras rociaba un trozo grueso de pollo crudo con una salsa especial antes de consumirlo. “¡Dulce y picante!”, dice feliz al comer el pedazo de carne.

John, que no comparte su apellido por razones de privacidad, ha estado documentando su inusual viaje en la página de Instagram Raw Chicken Experiment para su total de 395.000 seguidores. El medio Vice señala que hace dos años el polémico hombre hizo un videoblog sobre “comer carne cruda en Whole Foods todos los días hasta morir a causa de las bacterias”, hasta que se aburrió después de 200 días sin que pasara mayor cosa.

El hombre insiste en que no necesita comer pollo crudo para recibir ‘me gusta’ en las redes sociales. “He experimentado con dietas crudas veganas, basadas en plantas, carnívoras, solo leche, carne cruda, mariscos crudos, cerdo crudo, comiendo una barra de mantequilla diariamente en video, etc.”, escribió el martes en Instagram. “Me resulta fascinante probar diferentes combustibles para mi traje de carne y ver cómo afecta a la simulación” , manifestó.

“¿Por qué no estás muerto?”, preguntó el locutor de radio australiano Kyle Sandilands a John cuando apareció el lunes en The Kyle and Jackie O Show. El hombre compartió que está comiendo pollos de una granja de Florida, así mismo manifestó que las aves crudas saben a ostras o camarones, algo así como sashimi, que es un tradicional plato japonés.