¿Hay vida en Marte? Robot de la NASA halló moléculas orgánicas en el planeta

Dentro de las muestras recolectadas, los investigadores hallaron moléculas orgánicas en los diez objetivos que el Perseverance analizó con su instrumento ‘SHERLOC’ (Scanning Habitable Environments with Raman and Luminescence for Organics and Chemicals). Los análisis realizados por el equipo describen las asociaciones orgánico-minerales alrededor de Jezero que se publicaron en la revista Nature. En la Tierra, este tipo de moléculas asociadas a otros elementos como el nitrógeno constituyen los elementos principales de la vida para formar vida desde sus cimientos, como las unidades básicas del ADN.