“He propuesto cerrar la frontera”: Presidente electo de Panamá habló con SEMANA sobre situación migratoria en el Darién

José Raúl Mulino, quien ganó sin sorpresas la presidencia de Panamá apoyado por el exmandatario Ricardo Martinelli, prometió tomar “sin temor” medidas para recuperar la economía y acabar con la “persecución política”, de la que dice ser víctima su mentor.

Mulino, de 64 años, se alzó con la victoria con un 34% de votos frente a 25% del centroderechista Ricardo Lombana, impulsado por la popularidad de Martinelli, a quien sustituyó tras ser inhabilitado como candidato luego de confirmarse una condena en su contra por lavado de dinero.

Una mayoría de panameños, según una encuesta reciente, considera que el exmandatario de 74 años gobernará tras bastidores a partir del 1 julio, pero Mulino dijo en su discurso no ser “títere de nadie”.

En entrevista con SEMANA, el presidente electo se refirió a la dura situación que viven cientos de migrantes en la frontera entre Colombia y Panamá, dijo que espera tener una buena relación con el presidente Gustavo Petro y contó detalles de la persecución política a la que fue sometido durante la campaña que lo llevó a convertirse en el nuevo jefe de Estado de su país.

El candidato presidencial de Realizando Metas, José Raúl Mulino, celebra tras ganar las elecciones generales, en Ciudad de Panamá, el domingo 5 de mayo de 2024. (AP Foto/Matías Delacroix) | Foto: AP

SEMANA: ¿Por qué cree que lo eligieron los panameños el día de ayer?

J.R.M.: Yo creo que prevaleció en gran medida la propuesta, que fue una propuesta esperanzadora que llevaba consigo temas que son importantes como la generación de empleo, el empleo para los jóvenes, el primer empleo, la construcción del ferrocarril Panamá- David que va a atravesar todo el país, la campaña importante que hicimos en torno al tema del turismo y sobre todo también a la construcción del Nuevo Hospital Oncológico y el Hospital de Mascotas, que fueron quizás la promesa más importante de nuestra campaña.

El cariño de la clase media para abajo hacia el presidente Martinelli era muy, muy grande y el esfuerzo que se hizo casi inédito o inédito del todo de poder transferir ese voto a mi persona, pues fue el resultado de todo el proceso electoral que vivimos ayer y me siento muy complacido porque aporté mucho, aporté lo mejor de mí en esos tres meses de dura campaña, una campaña cuesta arriba toda la distancia, con todo tipo de manipulación, engaño, campaña sucia en mi contra contra mis hijos, contra mi esposa, contra mi familia, fue horrible. Pero bueno, salimos airosos y sacamos un porcentaje importantísimo de votos obviamente, teniendo en cuenta que eran ocho candidatos, éramos ocho candidatos a la Presidencia.

SEMANA: Más allá de que haya sido apoyado por Ricardo Martinelli, ¿qué tanta influencia ha tenido en su campaña y que tanta influencia va a tener en su nuevo gobierno?

J.R.M.: El Presidente de la República soy yo. Ricardo, por supuesto, es mi amigo y es un hombre con mucha visión y que será consultado en algunas cosas, las que yo considere que sean necesarias, en algunos temas importantes, un hombre con mucha experiencia empresarial, política y será de gran apoyo, pero el que dirige el gobierno, el que dirige la ruta del país, es mi persona y lo haré con el mayor criterio, el mejor criterio, mejor dicho.

SEMANA: Usted mencionaba una persecución en su contra y también el presidente Martinelli denunció una persecución en contra de él. ¿Usted cree que el expresidente sigue siendo perseguido en Panamá?

J.R.M.: Sin duda alguna, él está donde está por un juicio que seguí por dos semanas y media y eso daba vergüenza, la manipulación de pruebas, las violaciones al debido proceso, al derecho de defensa, a él le escondieron testigos que no le permitieron a su abogado interrogar, en muchas cosas, el dinero no se comprobó por parte de los mismos testigos de la Fiscalía, todos los aportes que él hizo son aportes lícitos, no pudieron probar un dólar producto de sobreprecios en obras de construcción en el gobierno. En fin, fue muy claro que había que condenar Martinelli para sacarlo de la carrera y lo hicieron, lo hicieron y casi lo logran conmigo.

Yo hice una campaña de mucha altura, no me metí con nadie, no hice campaña sucia, ni mencione a mis rivales durante los tres meses de campaña y lo que me dediqué fue a caminar el país ampliamente, a compenetrarme con ese voto mayoritario que es la gente que está sufriendo el desempleo, la falta de agua, la falta de salud pública y con ellos me identifiqué muchísimo. El resto es historia. Hoy soy el presidente electo y presidente de todos los panameños. Qué es lo que más me importa y me interesa en este momento.

Tras votar, candidato Mulino abraza a Martinelli en la embajada de Nicaragua en Panamá | Foto: AFP

J.R.M.: ¿Y qué va a pasar con el presidente Martinelli, que hoy se resguarda en la Embajada de Nicaragua?

SEMANA: Esa es una relación que está manejando la Cancillería con el Gobierno de Nicaragua. El Gobierno panameño tendrá que adoptar la decisión que corresponda. El Presidente no está siendo investigado, el Presidente ya fue condenado de una manera aberrante, en un juicio que carece de todo fundamento, pero está condenado.

Él me ha comentado a mí la importancia que tiene para él una revisión de esa, de esa de ese proceso a través de un juicio que él desea que sea público. Me parece muy bueno también. Así que sus abogados tendrán que ponerse a trabajar pronto. Yo ayer declaré públicamente para que lo entienda quien tiene que entender que se acabó la persecución política y la manipulación política de este país. Es más, puse el ejemplo que si tuviera un manojo de llaves se las entregaría a los órganos de justicia para que abran los candados con los que han estado secuestrados durante diez años bajo la entera manipulación de quien ostenta el poder.

Yo quiero tener un órgano judicial independiente de verdad, no de cuento de camino, porque yo pasé por esas injusticias. Mi familia pasó por esos momentos de persecución judicial y no se lo deseo ni a mi peor enemigo. Eso es muy doloroso. Cuando tú ves que el derecho no sirve absolutamente para nada en un país como este en temas de justicia penal.

SEMANA: Cuál es su propuesta en este nuevo gobierno para combatir la migración ilegal en la frontera y este trabajo conjunto con Colombia que se viene haciendo?

J.R.M.: Mira es uno de los temas más importantes a abordar, en primer lugar, yo aspiro a tener una muy buena relación y comunicación con el presidente Petro. Colombia es nuestro vecino y compartimos esa frontera y los problemas de esa frontera, no de ahora, de hace muchos años.

Este problema migratorio es desgastante para los dos países, más para nosotros que tenemos que cargar con un peso económico multi multimillonario. Yo he propuesto cerrar esa frontera con apoyo tecnológico, con apoyo de nuestro Servicio Nacional de Fronteras en una forma que se pueda hacer. Yo como ministro de Seguridad, viajaba dos o tres veces al mes a esa, a esa área del Darién, y conozco perfectamente lo inhóspito que es y lo difícil que es, pero con buen patrullaje constante, con tecnología, con drones y sobre todo con un plan importante de repatriación, que trataré de conseguir con el apoyo de Estados Unidos, nuestro propio medio, nuestros propios recursos, pero que la gente sepa que si bien Colombia tiene la puerta de salida para los Estados Unidos, nosotros tenemos la entrada y toda esa gente no se quiere quedar en Panamá, no quiere trabajo en Panamá, esa gente quiere llegar al sueño americano allá a Texas, a Florida, a tener una mejor vida y no los culpo, pero esto tiene que ser una estrategia que programemos internacionalmente para poder lograrlo.

SEMANA: ¿Sería una acción militar en la frontera? combatirían al Clan del Golfo, las disidencias de las Farc y los grupos irregulares que están en la frontera?

J.R.M.: No es acción militar, estoy hablando de coordinación, patrullaje con el Servicio Nacional de Fronteras de Panamá, que es el que por ley tiene que custodiar Darién, toda la frontera por Panamá y la frontera con Costa Rica. Pero si, yo tengo entendido que es así, yo espero tener durante la transición que abiertamente me ofreció el presidente Cortizo anoche una reunión con los estamentos de seguridad de Panamá, para que me expliquen, que me den información veraz porque no la tengo, no la tengo más allá de lo que leo en los periódicos todos los días para poder tomar la mejor decisión como corresponda.

Deseo, pues evidentemente, una reunión bilateral aquí o allá con el presidente Petro, cuando él tenga a bien reunirse conmigo, no es tampoco una exigencia de ninguna manera, ni quiero de esa manera, pero lo he hablado con el mandatario de Costa Rica, que también sufre lo mismo que nosotros tenemos por el otro lado, la frontera tipo panameña que también está inundada de gente y nuestra provincia en Chiriquí y donde tenemos un albergue importante de estas personas, de estos inmigrantes.

Ejerceré una vez esté en el gobierno el liderazgo necesario para armar una estrategia internacional sobre el tema con los países amigos, porque no solamente Colombia, Ecuador, Venezuela está Brasil, muchos países que son puerta de entrada. Eso es denigrante, tener ese grupo de seres humanos ahí soportando de todo tipo de vejámenes, aparte del riesgo de perder la vida como la han perdido cientos ya en en en el intento de cruzarnos, porque es muy duro eso por ahí, muy duro.

La situación en el Darién es cada vez peor | Foto: ap

J.R.M.: ¿Cuál es su opinión sobre el presidente de Colombia, Gustavo Petro?

SEMANA: No lo conozco. Los políticos somos muchas veces víctimas de los comentarios. Yo no puedo emitir una opinión de alguien a que personalmente yo no conozco más allá de lo que leo con interés en los medios, en la prensa internacional. Yo siempre he seguido la política de Colombia porque me interesa mucho, tengo muy buenos amigos en Colombia, en Bogotá, en Cartagena, en Medellín, o sea, tengo muchos amigos en Colombia y sigo la política porque me interesa, usted tiene una política fascinante, debo decirle, un país culto políticamente, a pesar de lo que ustedes crean. Yo no puedo definir la opinión del presidente Petro en mi vida he cruzado una palabra con él. Más allá de sus referencias históricas y políticas, prefiero no emitir concepto de él porque no lo conozco.

SEMANA: Muchos catalogaron su triunfo como un triunfo de la derecha en Latinoamérica. ¿Usted cómo identifica su ideología, su política, en medio de una tendencia política de presidentes de izquierda?

J.R.M.: Bueno, de algo puedes tu estar seguro que yo de izquierda no soy. No tengo un pelo de izquierdista. Si yo pudiera decir algo, yo soy centroderecha. Yo creo mucho en en los asuntos sociales. La mano social del Estado tiene que estar en muchas áreas en donde el mercado ni la bonanza económica llega y no podemos desproteger todo ese segmento. Pero lo he dicho abiertamente mi gobierno será un gobierno pro empresa privada, teniendo en cuenta lo que te he dicho de un servicio social, etcétera Pero, yo soy un empresario y soy una persona que quiere que este país se desarrolle bien, que haya reglas claras del juego para el inversionista local e internacional, que tengamos una muy buena relación con nuestros acreedores internacionales, tenedores de bonos por por miles de millones de dólares de la República de Panamá.

Panamá va a honrar su compromiso internacional en materia de deuda, como siempre lo hemos hecho. No dejaremos de pagar absolutamente nada, pero estamos claros de que tendré, pues esa connotación de un gobierno de centroderecha, no de ultra derecha, como han querido tildar algunos por ahí. Soy un hombre balanceado.

J.R.M.: ¿Cómo ve usted la situación en Venezuela de cara a las elecciones ?

SEMANA: Lo sigo también con interés porque también tengo muchos amigos en el sector de la oposición de Venezuela y siempre estoy conversando con ellos y lo único que yo ansío y espero es que de una manera civilizada y política puedan enfrentar las próximas elecciones y permitir con todas las garantías de ley que estoy seguro, la comunidad internacional de observadores, OEA, etcétera, procurará llevar adelante, porque Venezuela encuentra en esa elección el bálsamo a sus problemas y que gane el que el pueblo venezolano libremente escoja en las urnas en Venezuela cuando se dé la elección. Es mi mejor deseo.

Venezuela es un gran país, un socio importante de Panamá. Nosotros tenemos banco venezolano, empresarios venezolanos aquí en nuestro país, empresas e industrias importantísimas para Panamá, aquí en nuestro país, producto del origen venezolano, de sus dueños, de sus accionistas, así que ese es mi deseo que encuentren a través de la de la fórmula política la solución a sus grandes problemas, que son en principio, problemas políticos muy profundos, no?

Nicolás Maduro y Gustavo Petro se estrechan la mano en la entrada del Palacio de Miraflores en Caracas. | Foto: Cortesía Palacio de Miraflores

SEMANA: ¿Cuál es su opinión sobre las políticas de Nayib Bukele dentro de El Salvador para luchar contra la inseguridad en el país?

J.R.M.: Ayer conversé con el presidente Bukele, quien gentilmente tuvo a bien llamarme en la noche de ayer temprano en la noche y espero poder conversar con él personalmente pronto en El Salvador, o si él asiste a la toma de posesión nuestra en Panamá, pues estaré más que satisfecho de hablar con él.

Yo viví la época de la guerra en El Salvador como parte de la cancillería panameña, en su momento formé parte de la Comisión Centroamericana de Paz para El Salvador y también en Guatemala, que fueron dos procesos de negociación con guerrillas de manera distinta, pero guerrillas al fin, y se logró la pacificación. Conozco los orígenes de tanto problema en El Salvador y lo que sucedió después con toda la migración de maras de los Estados Unidos al Salvador y toda la descomposición social y de seguridad que hubo en el país. No puedo estar más que contento de de ver que El Salvador hoy es un país seguro, a lo mejor no soy quien para cuestionar, tuvieron que aplicar medidas muy duras, muy drásticas.

Que han tenido un efecto positivo y hoy día El Salvador es un país reconocido como un país estable y seguro. Eso es muy bueno. Yo estoy seguro que podemos aprender bastante y en la medida de lo posible yo he manejado el tema de seguridad en Panamá como ministro de Seguridad cinco años y he peleado o me tocó combatir no solamente con las Farc para expulsarlos del Darién, que tenían 26% de nuestro territorio ocupado, sino también con todo el tema de tráfico ilegal de drogas por la región, en tiempos muy distintos a los de hoy, donde por supuesto la producción se ha triplicado y los problemas en Panamá con el tema de pandillerismo no son menos fáciles.

Panamá transita mucha droga, se queda mucha droga que se transforma en plata producto de la venta y nos afecta, nos afecta. Aquí, aunque está relativamente tranquilo el país. Sí, estamos muy, muy aterrados por por la cantidad de droga que se decomisa aquí en Panamá el año pasado creo que cerraron el año sobre las 150 toneladas métricas de cocaína, que es una barbaridad.

El candidato presidencial de Realizando Metas, José Raúl Mulino, a la salida de un encuentro con miembros de la misión de observación electoral de la OEA, en Ciudad de Panamá, el miércoles 1 de mayo de 2024. Panamá tendrá elecciones generales el 5 de mayo. (AP Foto/Matías Delacroix) | Foto: AP

SEMANA: Sobre el listado de países que va a visitar ahora como presidente está Colombia próximamente? Cuándo va a venir a nuestro país?

J.R.M.: Si por mi fuera me fuera esta misma tarde. A mí me gusta mucho Colombia, así que sí, es uno de los países Colombia después de Estados Unidos, es el país más importante para Panamá. Sin duda alguna, por los problemas que hemos conversado en extenso y ojalá pueda antes que asuma el el el poder el 1 de julio, tener una visita y conversar con el presidente Petro en en Bogotá, Francamente, para empezar a abrir los contactos y las puertas lo digo de la mejor buena fe y con el ánimo de incrementar la amistad colombo panameña que siempre ha producido buenos y positivos frutos.

SEMANA: Cómo ve las elecciones en Estados Unidos entre Joe Biden y Donald Trump, ¿dependerán las relaciones del resultado?