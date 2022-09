Hombre asegura haberse ganado la lotería tras soñar con los números

Aunque en algunas ocasiones, hay quienes pasan por alto algunos números revelados en los sueños, otras personas, por el contrario, proceden a internar con estos en los juegos de azar.

Es el caso de un hombre en los Estados Unidos, quien hoy en día es millonario luego de que, según él, apostara en la lotería que se terminó ganando, con los números que había soñado.

Se trata de Alonso Coleman, un hombre originario de Virginia, Estados Unidos, quien se ganó 250.000 dólares tras apostar en el sorteo estatal Bank a Million, un sorteo que consiste en elegir seis números del 1 al 40.

“Es algo difícil de creer, pero les juro que es verdad. Esto es algo que soñé. Aún no me ha golpeado la realidad de lo que acaba de pasar”, dijo el afortunado hombre a medios locales.

En cuanto a los números con los que obtuvo el millonario premio, estos fueron los siguientes: 1, 14, 15, 16, 17 y 18, junto con la balota extra número 19.

Millonario por algunas horas

En otro caso, también en los Estados Unidos, a un hombre le bastó un error bancario para convertirse, de un momento a otro, en uno de los más ricos del mundo, solo por algunas horas.

Se trata de Darren James a quien un banco le transfirió por error a su cuenta corriente, 50 mil millones de dólares. “Fue una locura porque nunca había visto tantos ceros en mi vida”, dijo el hombre en una entrevista con Daily Star.

Sin embargo, el hombre era consciente que, si se gastaba esa millonaria suma de dinero, se podía meter en serios problemas, tal como lo indica la ley del Departamento de Seguridad Pública de Luisiana.

Por lo tanto, decidió ponerse en contacto con la entidad bancaria para informar lo ocurrido. “Sabíamos que no era nuestro”, dijo el hombre, y subrayó al medio citado anteriormente: “No lo ganamos, así que no pudimos hacer nada con él (...). Todo lo que pensábamos era que alguien llegaría a nuestra puerta, porque no conocemos a nadie con esa cantidad de dinero”.

Tras la alerta de James, el banco comenzó a trabajar para recuperar la extensa cantidad de dinero y nunca revelaron de dónde procedía, ni cómo se produjo el error.

Posteriormente, con el transcurrir de los días, todo el dinero se fue desvaneciendo de la cuenta de James. “Apareció el sábado para hacer un depósito para nuestra hija. Se quedó allí el domingo, el lunes, y el martes se fue”, dijo el hombre de Luisiana, padre de dos hijos.

Tras haber visto frustrado su sueño de ser multimillonario, James dijo que si alguna vez llegara a tener una suma de dinero así, ayudaría a otras personas para “darles la esperanza de que hay algo positivo en este mundo. Ese es mi mayor sueño”.

Así vive Mompha, el niño más rico del mundo

En redes sociales es conocido como Mompha Junior, pero su nombre real es Muhammed Awal Mustapha. Este pequeño, con tan solo diez años de edad, es considerado el niño más rico del mundo. Nació en Nigeria y es sensación en redes sociales debido a que no se guarda ningún detalle a la hora de mostrar sus lujos en Instagram.

Algunos de sus nuevos seguidores se preguntan de donde sacó dinero el niño para volar en aviones privados, ser dueño de una mansión y carros de lujo, pero Monpha es hijo de Ismailia Mustapha, uno de los empresarios más ricos del continente africano.

Aunque criticado por algunos, Ismailia Mustapha ha encontrado en los millonarios regalos para su hijo una forma de demostrarle su profundo amor. Cuando el pequeño Muhammed Awal tenía tan solo 6 años de edad, en 2018, su padre decidió regalarle su primera mansión, lo que generó revuelo.

El padre del niño, sensación en redes sociales, aseguró el día que le regaló la mansión al pequeño que le tranquilizaba “saber que tienes un lugar al que puede ir, donde nadie lo juzgará y donde siempre invitará a quien quiera con los brazos abiertos. El regalo de cumpleaños de papá”, según expresó en redes sociales.

Esta relación particular entre padre e hijo ha generado críticas en otros padres de familia de todo el mundo, quienes no están de acuerdo con el método de crianza por el que está pasando Monpha, más aún viviendo en un continente tan golpeado por el hambre y la pobreza.