Los Simpson: joven se hizo millonario viendo capítulos del programa

Un joven fanático de Los Simpson en el Reino Unido se encuentra viviendo el sueño que muchos quisieran tener, ganando bastante dinero por ver la popular serie animada. Alexander Townley, de 26 años, tiene como trabajo ver diariamente capítulos y analizarlos en búsqueda de nuevas predicciones de Los Simpsons.

Townley es un “fan acérrimo” de Los Simpson y ha contado con la suerte de convertirse en la envidia de muchos de los seguidores de la popular serie estadounidense, después de dar a conocer que le pagan 6.804 dólares por ver y analizar todos los episodios.

Este ciudadano oriundo de Nottingham afirma ser un fanático de la serie desde que tiene uso de razón, y se enteró del trabajo después de que su hermano lo etiquetara en un anuncio en línea que buscaba personas que vieran la obra de Matt Groening y pudieran analizar sus predicciones para el futuro, algo por lo que la serie es actualmente reconocida.

“Alrededor de 10 personas compartieron el mensaje conmigo, porque todos mis amigos y familiares conocen mi malsana obsesión por la serie. Se me pide que analice críticamente cada episodio y me atiborro de rosquillas veganas gratuitas que me envían cada semana, ¿a quién no le gustaría?”, declaró Townley a Jam Press, cuyo testimonio recoge el New York Post.

Durante cada episodio debe analizar cada pequeño detalle, incluso los créditos iniciales y hasta la introducción. Sin embargo, aunque cobrar por ver televisión puede parecer un trabajo de ensueño, el joven dice que no todo es diversión.

“No es tan sencillo como ver unos cuantos episodios y relajarse en el sofá. Tengo que sentarme con un bloc de notas y un bolígrafo y anotar cada pequeño detalle, incluso los créditos iniciales con la secuencia de la pizarra y el gag del sofá”, agrega Townley, quien de día trabaja en una cafetería.

En una entrevista para el New York Post, el joven afirmó que en un día ha llegado a ver 30 capítulos de Los Simpsons por varios días seguidos, en busca de las predicciones que han hecho a lo largo de los años estos simpáticos personajes de piel amarilla.

Su objetivo es buscar cualquier cosa relacionada con el futuro en la serie, a la que se le han atribuido incontables ‘profecías’, desde el 11-S hasta la pandemia del coronavirus. Cada vez que realiza un hallazgo lo envía a su empleador, PlatinCasino.

Trabajo soñado

Sus profecías -a veces sorprendentes y a veces extremadamente literales- han sido tema de discusión, incluso la propuesta del casino inglés llamado Platin Casino, que lanzó la convocatoria laboral para contratar y pagar 5,000 euros a un analista de la serie de Los Simpson. La idea era que el analista revisara los más de 700 capítulos con los que cuenta la serie animada para encontrar datos clave que permitan predecir lo que podría ocurrir en 2022.

Algunas de sus predicciones

Mundial de Qatar

Algunos de los fanáticos de la serie y de las predicciones adelantan en diversos foros que en el siguiente Mundial la religión local tendrá mucha injerencia en el certamen. Además, Brasil recibirá una “ayuda” de los árbitros, y probablemente se muera un jugador. Estas fueron unas de las predicciones pendientes de la serie, que se transmitieron en un episodio de 2014.

Además, los buscadores de este tipo de conspiraciones aseguran que la gran final de este Mundial sería España contra Brasil, un partido que tiene lugar en cierto momento en el mismo capítulo mencionado.

Comida web

Según el orden de las predicciones de Los Simpson para este 2022, a alguien se le ocurrirá la idea de lanzar comida virtual.

Un episodio noventero de Los Simpson (el 19 de la sexta temporada), mostró el supuesto futuro ubicado alrededor de estos años, en el que además de smartphones y un prototipo de Zoom, Homero y Marge disponían de un aparato electrónico que les permitía comer hologramas virtuales.