‘Los Simpson’: el episodio que se adelantó a los ‘Therian’

Los usuarios destacan cómo la serie mezcla humor, terror y ciencia ficción en este especial de Halloween.

Redacción Tecnología
19 de febrero de 2026, 4:47 p. m.
El episodio divide su historia en tres segmentos independientes, como es tradición en los especiales
El episodio divide su historia en tres segmentos independientes, como es tradición en los especiales Foto: Fox / Redes sociales - A.P.I.

En medio del auge del término Therian en plataformas digitales, un viejo episodio de Los Simpson regresó al centro de la conversación. Usuarios en redes aseguran que la serie animada habría “anticipado” este fenómeno cultural mucho antes de que se hiciera viral, reavivando la clásica pregunta: ¿la producción de Springfield volvió a adelantarse a su tiempo?

El debate tomó fuerza a partir de clips compartidos en TikTok, X e Instagram, donde se relaciona un especial de Halloween emitido hace más de dos décadas con jóvenes que hoy expresan una conexión profunda con animales como parte de su identidad simbólica.

El episodio viral que señalan como predicción

El capítulo señalado corresponde a la temporada 14, episodio 1, titulado La casa-árbol del terror XIII, estrenado el 3 de noviembre de 2002. Como es tradición en estos especiales de Halloween, la historia se divide en tres segmentos independientes.

Es en el tercer fragmento llamado “La isla del Dr. Hibbert” donde nace la comparación. En esta parodia inspirada en la novela The Island of Doctor Moreau de H. G. Wells, la familia Simpson viaja a un exclusivo complejo turístico ubicado en una isla con forma de calavera. Lo que parecía un descanso paradisíaco pronto se convierte en una pesadilla.

“La isla del Dr. Hibbert” es el segmento que más llamó la atención por sus transformaciones animales.
Clips en TikTok, X e Instagram comparan a los Simpson con jóvenes que se identifican con animales. Foto: FOX

Allí, descubren que el doctor Hibbert ha comenzado a realizar experimentos para transformar a los habitantes de Springfield en criaturas mitad humanas, mitad animales.

La idea, planteada en tono de humor y terror, muestra a casi todos los personajes secundarios convertidos en versiones animales que reflejan rasgos de su personalidad.

‘Los Simpsons‘ lo volvieron a hacer: una misión espacial taparía el Sol

Transformaciones inesperadas en ‘Los Simpson’ que encienden las redes

En el episodio, aparecen diferentes de los personajes principales convertidos en animales, en los cuales están:

  • Marge: una pantera azul
  • Homero: una morsa
  • Bart: una araña
  • Lisa: un águila
  • Maggie: un oso hormiguero
  • Ned Flanders: una vaca

A partir de estas escenas, usuarios en las redes sociales comenzaron a vincular el argumento con el fenómeno ‘Therian’, término que hoy circula ampliamente en redes y que describe a personas que sienten una identificación simbólica con un animal específico. Sin embargo, en el caso de la serie, la trama se desarrolla como una sátira de ciencia ficción y terror, sin relación directa con las expresiones actuales que se ven en internet.

@alexlugo19 #parati #therian ♬ sonido original - Alex Lugo

No es la primera vez que Los Simpson son señalados por supuestas “predicciones”. A lo largo de los años, distintos episodios han sido asociados con hechos reales ocurridos tiempo después, lo que ha alimentado la fama de la producción como una especie de oráculo televisivo.

