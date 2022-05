Hombre fue drogado y golpeado luego de acudir a cita de Tinder en Usaquén

Un joven denunció a través de redes sociales y por algunos medios de comunicación que fue víctima de robo, así como de una aparente tortura, junto con uno de sus conocidos, otro hombre de nacionalidad mexicana, luego de que estos conocieran a una mujer por la plataforma Tinder.

El joven, identificado como Daniel Tobar Villa, afirmó que una noche mientras estaba compartiendo con su amigo extranjero en un bar de la localidad de Usaquén, al norte de Bogotá, su compañero le preguntó si podía acompañarlos una mujer con la que este hombre llevaba algún tiempo hablando a través de Tinder. Sin embargo, esta persona llegó al lugar en compañía de dos mujeres más.

Al parecer, los últimos recuerdos que Tobar tiene de esa noche son de cuando estuvo en el baño del bar, momento en el cual dejó su trago en la mesa donde departía con las mujeres. Luego, afirma no recordar qué pasó y cómo le robaron más de 20 millones de pesos que tenía en su cuenta bancaria.

Según afirmó para W Radio, este hombre se despertó en la Clínica Reina Sofía, lugar al que fue llevado por su hermano, donde se dio cuenta que su cuerpo tenía golpes, por lo que se enteró que, al parecer, había sido víctima de tortura.

“Ahí comienza la pesadilla. Yo me despierto en la Reina Sofía, me dieron Benzodiazepina, la droga que realmente le pueden soplar a la gente, echar en un spray o mezclar en el alcohol, hacen como un coctel. Me sacaron absolutamente todo, estuvimos en un cuarto encerrados con el mexicano, nos golpearon, al parecer nos torturaron”, explicó Tobar para el medio citado.

En la Clínica Reina Sofía lo ayudaron a desintoxicarse luego de haber sido víctima de Benzodiazepina y haber estado a merced de los presuntos delincuentes por más de 24 horas, según recalcó el joven para Cáustica, donde también revela que fue llevado a un bar en el sector de Galerías; luego de esto, habrían estado en una casa donde lo separaron de su amigo para ser golpeado por otros hombres que estaban en la vivienda.

“Recuerdo que yo me quería ir y los delincuentes fueron muy violentos. Me daban puños en el pecho y con palos en la espalda, con alicates me pellizcaban el pecho para que les diera las claves, y sé que me caí de tantos golpes que me dieron”, afirmó para el medio citado, haciendo referencia a los pocos recuerdos que ha logrado obtener desde que sucedieron los hechos.

Entre tanto, también recalcó que al manipular su celular, los agresores habrían intentado pedir dinero a sus contactos, pero esto no les habría salido bien, ya que estos se dieron cuenta que no era él por la forma de expresarse. Con respecto al dinero que lograron hurtarle, afirmó en medio de su entrevista para La W Radio que en el banco no le pudieron dar solución.

“Se meten a mi cuenta de celular, piden plata a desconocidos, me sacaron $20 millones de mi cuenta de Bancolombia y allí me dicen que no me pueden ayudar porque compartí mi clave, pero lo hice mientras me drogaban y torturaban”, expresó para el medio, insistiendo en que él tenía plena conciencia sobre su error al dejar su bebida sola con desconocidos.