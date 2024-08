Hungría: el país donde las familias no pagan impuestos de renta por tener hijos. Así son los beneficios a las mamás

M.U.: Somos un Gobierno muy conservador y estamos tratando de trabajar junto con fuerzas conservadoras en todo el mundo. Lo que vemos es que los conservadores de la región enfrentan presiones similares a los conservadores de Europa. He escuchado que en español lo llaman la “batalla cultural”. Entonces, estamos tratando de tener una mejor coordinación para hacer frente a la propaganda a nivel mundial. Y dado que sus métodos son globales, también estamos tratando de descubrir cuáles son las mejores prácticas y cuáles son los desafíos comunes. Hablamos con políticos, organizamos eventos, invitamos a líderes conservadores de Colombia y otros países a Europa.

M.U.: Tiene mucho que ver con la situación demográfica que vive Europa. En los últimos 30 años, las tasas de natalidad han caído. Por cuenta de eso, muchos países se han abierto a la inmigración masiva. Nuestra respuesta es muy diferente. Motivamos a los húngaros a tener sus propios hijos. Además, tenemos una situación muy particular: nadie habla nuestro idioma, ni entiende nuestra cultura. Y queremos protegerlas porque son la base de nuestra esencia como nación. Lo que hemos hecho ha reversado esa caída en las tasas de natalidad. Hoy invertimos el 6 por ciento del PIB en apoyar a las familias.

M.U.: Lo primero, es que para poder acceder a estas ayudas, las personas tienen que tener un trabajo. Los principales beneficios que tienen las familias son tributarios. Si eres madre, no tienes que pagar casi impuesto sobre la renta. Pero si tienes cuatro hijos, no tienes que pagar nada. El apoyo a las familias también se da únicamente a quienes están casados. Obviamente, los divorcios pasan y en este caso las ayudas se quedan con la madre. Queremos salvar a nuestro país a través de las familias húngaras.

M.U.: Las mamás reciben también unos giros de dinero al mes si están en casa con sus hijos. Y pueden estar con ellos tres años antes de tener que regresar al trabajo. La educación es gratuita, incluso los libros y materiales. En el sistema escolar enseñamos valores y un sentido de pertenencia a Hungría. Hay clases de religión, pero si la familia no es creyente, el niño recibe clases de ética. Por otro lado, apoyamos a las parejas jóvenes a tener su propia casa. El Estado les da subsidios en dinero y preferencias en el sistema de créditos. El número de familias propietarias de su propio hogar es significativamente alto y ronda el 90 por ciento, algo que no sucede en casi ningún país de Europa, donde se promueve más rentar, moverse y no echar raíces.