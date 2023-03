︎ Impresionante video: mujer cayó de un sexto piso y se levantó como si nada

Las cámaras de seguridad precisaron que el incidente se registró el miércoles 22 de febrero del año en curso. Las indagaciones preliminares apuntan que la mujer no sufrió lesiones.

Un suceso inusual se registró en Rusia, particularmente en la república de Tatarstán, donde una mujer quedó captada en video cuando hizo una maniobra en la que puso en riesgo su vida. En imágenes se observa el instante justo en que saltó desde el sexto piso de un complejo de apartamentos. Según medios locales, el hecho sucedió hace una semana, pero continúa tomando protagonismo.

En el clip, de poco más de un minuto, se observa que la rusa estuvo sujeta por algunos segundos a la ventana antes de precipitarse al vacío; en seguida, se escucha el grito de un hombre. Inkazan informó que, tras la caída, ella fue ayudada por un hombre a quien le pidió que abriera la entrada. En un fragmento posterior, se le ve accediendo nuevamente a su residencia por su propia cuenta.

Una mujer salta de un sexto piso, se levanta y vuelve a casa



Un video que se hizo viral en las redes sociales muestra a la mujer, de 42 años, saliendo a su balcón y saltando a un montón de nieve. La mujer explicó que se había quedado encerrada en una habitación de su pic.twitter.com/jrC7ZGRJ6f — Sarah Ilych♦️♥️🧸RIA Novosti (@Sarah83336937) February 25, 2023

Ese medio local señaló que la mujer, de 42 años, se quedó encerrada en su habitación y no había hallado otra forma de salir más que optar por la ventana, además que en la zona se visualizan ‘montañas’ de nieve que, para algunos internautas, pudieron amortiguar el golpe. De acuerdo con el Ministerio del Interior, los elementos del caso fueron derivados a una comisión de investigación.

Algunos internautas consideraron que la nieve ayudó a amortiguar la caída (imagen de referencia). - Foto: Getty Images / SanyaSM

“Yo creo que ella ya sabía que el golpe no le iba a hacer nada debido a la nieve”. “Bien por ella y la confianza que se tiene para lanzarse de seis pisos”. “Podría haber llamado a un conocido que trajera un cerrajero”. “Es posible que la nieve haya actuado como un colchón absorbiendo el impacto, de todas maneras tuvo mucha suerte”.

Niño quedó colgado de un balcón

Momentos de angustia se vivieron el 16 de diciembre de 2022 en la ciudad de Tigre, Argentina, cuando un menor de edad quedó colgado de un balcón, en el piso 13, luego de que esa planta en la que residía se encendiera en llamas. El niño intentó escapar de las llamas por el balcón, a la espera de que los equipos de rescate llegaran.

Menor argentino buscó la forma de escapar de las llamas, mientras llegaban los bomberos. - Foto: Twitter @Felicitas73_

La mujer que compartió el episodio comentó que, en las tareas de rescate, se consiguió salvar también a una mascota. “Incendio en un departamento de una de las torres de la estación Tigre. Desesperante, un chiquito de 11 años colgando de un balcón, pudieron rescatarlo a él y a un perrito. No sé realmente qué sería de nosotros sin los bomberos voluntarios. No tenemos dimensión de lo que son”.

Incendio en un departamento de una de las torres de la estación Tigre. Desesperante, un chiquito de 11 años colgando de un balcón, pudieron rescatarlo a él y a un perrito. No sé realmente q sería de nosotros sin los bomberos voluntarios. No tenemos dimensión de lo q son. pic.twitter.com/vu6NmY07dM — Oveja Gris 🧡 (@Felicitas73_) December 16, 2022

Algunos lugareños se percataron de la escena y aguardaron también con zozobra el arribo de ayuda ante el riesgo de que el niño se pudiera caer. El diario Clarín informó que efectivos de la Policía local y bonaerense se dirigieron a la zona, tras ser alertados por un vecino, posterior a lo cual se activó el protocolo de socorro.

Los bomberos extinguieron el fuego, aproximadamente después de una hora. - Foto: Twitter @Felicitas73_

Mientras las autoridades llegaban al condominio, los testigos le gritaban al menor (quien no resultó con lesiones) para que intentara mantenerse inmóvil y tomara con fuerza las barandas del balcón. Posteriormente se confirmó que las tareas de auxilio se llevaron a cabo con éxito, aunque la extinción del fuego (cuyo origen no se determinó de inmediato) no fue posible sino hasta pasada una hora.

Esa emergencia tuvo lugar en los mismos días en que una tragedia cobró la vida de una menor de cinco años. La casa en la que vivía en Puerto Madryn, Argentina, se incendió y de allí la mamá alcanzó a sacar solo a sus otros dos hijos, quienes fueron trasladados al hospital. ADN Sur aseguró que, tras el siniestro, los residentes de la zona pidieron que se estableciera un cuartel de bomberos.