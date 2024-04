Javier Milei: la historia de sus cuatro perros clonados y el muerto que él se niega a admitir

El vocero del presidente, Manuel Adorni, este jueves, declaró que es “una falta de respeto definir al presidente como una persona que habla con cosas que no existen. Me parece una cuestión absolutamente irrespetuosa, es meterse con su familia”. Esta respuesta surgió en el contexto de un intercambio con un periodista que argumentaba que si el presidente tiene cuatro perros y ve cinco, entonces estamos hablando “de una persona que ve algo que no se condice con la realidad”.