Jaime Bayly destapó quién es el amor, “en la sombra”, que lleva más de 10 años junto a María Corina Machado: “Grandes patriotas”

“ La heroica líder opositora venezolana tiene un novio, tiene una pareja, está muy enamorada, cuánto me alegro. Esto, seguramente, hará menos doloroso, menos arduo el camino heroico que ella ha elegido al confrontar a una dictadura cruel”, señaló el peruano.

“Se llama Gerardo Fernández Villegas, es un poquito mayor que ella, casi nada, tiene 64 años, y María Corina me parece que tiene como 56. Gerardo también había estado casado. Tuvo un primer matrimonio con Alicia y tres hijos más grandes: Gerardo, que creo que está en México; Alejandra, que me parece que está en Costa Rica, en la Comisión de Derechos Humanos; e Isabel, que creo que está en Panamá”.

Pero, ¿qué une a María Corina Machado y Gerardo Fernández? El periodista peruano señaló que “son muy felices juntos porque les gusta leer. Les gusta viajar, claro, ahora María Corina no la dejan salir de Venezuela hace años. Les gusta oír música y, sobre todo, les gusta soñar con que un futuro mejor es posible. Son soñadores, son visionarios, son grandes patriotas grandes venezolanos que están dispuestos a ponerlo todo en riesgo, en aras del bien común, con el objetivo superior de que Venezuela bien pronto reconquiste las libertades conculcadas y que los venezolanos no tengan que irse al exilio ”.

“Es entonces la historia de amor entre dos héroes. Por un lado, una heroína insobornable, de fe, inquebrantable en que Venezuela libre es posible, y un héroe discreto, anónimo, en la sombra detrás de ella acompañándola (...) Me complace saber que María Corina está bien acompañada porque la imaginaba a veces sola sin sus tres hijos que están en el exilio, cuán sola estará esta mujer (...) Me dolía pensar que ella pudiera estar tan sola. Ahora, me alienta saber que está acompañada por un novio hace más de 10 años”, precisó el reconocido periodista.