Irán asusta al mundo occidental: ¿Por qué su deseo de vengar la muerte del líder de Hezbolá puede traer la “guerra total”?

Irán muestra todos los días los dientes, en medio de la escalada en oriente medio. Este domingo, el presidente iraní Masoud Pezeshkian pidió a los países del llamado “eje de la resistencia” que sumen fuerzas. “Los combatientes libaneses no deben quedarse solos en esta batalla para que el régimen sionista [Israel] no ataque a los países del Eje de la Resistencia uno tras otro”, dijo en declaraciones recogidas por el diario The Guardian.