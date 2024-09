Zelenski se reunió con Biden en la Casa Blanca, en plena campaña electoral

El anuncio del nuevo paquete de ayuda no responde, sin embargo, a la demanda de Kiev de poder usar misiles norteamericanos de largo alcance para atacar territorio ruso.

El “mejor vendedor”

El presidente ucraniano Volodímir Zelenski durante su discurso frente a la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi y la vicepresidenta Kamala Harris. | Foto: Los Angeles Times via Getty Imag

Pero la prensa estadounidense lo descarta. Afirma que Trump no apreció la entrevista que Zelenski concedió a la revista The New Yorker, en la que el presidente ucraniano dijo que cree que el republicano de 78 años “no sabe realmente cómo parar la guerra”.